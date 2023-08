Fuerte respuesta del hermano de Santiago Maldonado tras el insulto de Macri

#Declaraciones | Mauricio Macri trató de "salame" a Santiago Maldonado y subestimó su trágica muerte.



💬 "Los ríos de la Patagonia son bravos, no son para cualquier salame". pic.twitter.com/sp0rUL3yjt — Política Argentina (@Pol_Arg) August 17, 2023

Santiago Maldonado no fue ningún salame, lo desapareció durante 78 dias la gendarmeria de Bullrich. Lo increíble es que un Salame e inútil como vos haya sido Presidente de Argentina Mauricio Macri @mauriciomacri#JusticiaPorSantiagoMaldonado #FueBullrich#MacriEsResponsable — Sergio Maldonado (@vikingomaldo) August 16, 2023

El ex presidentedesaparecido el 1 de agosto de 2017 luego de una represión de Gendarmería en Chubut y después hallado muerto en un río de esa provincia, al decir que los ríos de la Patagonia no son "para que cualquier salame distraído" quiera atravesarlos y el hermano, Sergio Maldonado, salió a cruzarlo.“Ese artesano desaparece y la primera hipótesis fue que se pudo haber ahogado porque los ríos de la Patagonia son bravos.(el agua) te lleva”, lanzó Macri despectivamente en Uruguay al defender a su exministra de Seguridad Patricia Bullrich, la candidata presidencial de Juntos por el Cambio.de Comodoro Rivadavia la sentencia del juez federal de Rawson, Gustavo Lleral, que sobreseyó a todos los gendarmes que eran investigados en la causa por la desaparición y muerte del artesano."El tipo desapareció, y toda esta red del mal y de la destrucción empezó con que la Gendarmería lo había hecho desaparecer”, agregó.Y, luego,y consideró que esa fuerza federal hay "que pagarle mejor no pudimos pero sí dimos respeto”, porque si bien “la plata es importante, sentirte valorado es lo más importante”.Ante lo que el hermano de Santiago, Sergio salió a repudiar inmediatamente tanto el desprecio de Macri como la versión de que la muerte fue una fatalidad en la que Gendarmería no tuvo nada que ver.Santiago “no fue ningún salame, lo desapareció durante 78 días la Gendarmería de Bullrich", replicó el hermano mayor del artesano desaparecido el 1 de agosto de 2017.”, le respondió a Macri.