Cerruti advirtió que Milei tiene "actitudes antidemocráticas e ignorantes"

Tras las PASO, la portavoz presidencial Gabriela Cerruti agradeció a quienes apoyaron la candidatura presidencial de Unión por la Patria (UP) liderada por Sergio Massa porque consideraron que "el mejor rumbo sigue siendo fortalecer las políticas que incluyen a todos y todas” y consideró que los votos al candidato libertario Javier Milei fueron de "mucha gente que no tiene ninguna dificultad económica”."Una cantidad importante decidió expresar su enojo, bronca y frustración respecto a cómo lo están pasando de mal. A ellos le decimos que trabajamos a cada momento para mejorar la situación y hacemos autocríticas. Le pedimos particularmente perdón", manifestó Cerruti al ser consultada por las razones que provocaron el triunfo de la Libertad Avanzarealizó durante su habitual rueda de prensa en Casa Rosada."Vemos, entendemos, comprendemos y vamos a seguir tratando de comprender las razones de un voto", agregó."Entendemos que hay una cantidad importante que expresó su enojo, su mirada critica, a todos les decimos que estamos trabajando para mejorar la situación. Tenemos un montón de autocrítica para hacernos. Muchos entenderán que el Gobierno ha hecho algo especifico que hace que no lleguen al lugar de sus vidas y les pedimos perdón", insistió.Y criticó a Javier Milei, quien sorprendió al ser el candidato más votado de las PASO. Lo acusó de tener "actitudes antidemocráticas" luego de que el economista dijera que él estaba "en condiciones de asumir mañana" en caso de que la gestión actual decidiera dar un paso al costado."Entiendo que los periodistas se lo hicieron aclarar porque era de una irresponsabilidad enorme, pero no nos sorprende demasiado de alguien que está teniendo actitudes antidemocráticas", sostuvo y agregó: "Estamos hablando de alguien que tiene actitudes de mucho desconocimiento, mucha ignorancia y que le sirve para los zócalos y en redes".En este marco, la vocera disparó contra el candidato a presidente liberal y concluyó: "Esperamos que en algún momento empiece a explicar cosas que no se pueden llevar adelante o que si se llevan adelante serían la ruina para las familias".