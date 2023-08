Agustín Rossi: "Milei es un improvisado que no tiene consciencia"

El candidato a vicepresidente de Unión por la Patria (UP), Agustín Rossi, confirmó que el gobierno nacional otorgará una suma fija para los trabajadores tras la suba del dólar y la inflación, y apuntó que el candidato presidencial de La Libertad Avanza al señalar que Javier "Milei es un improvisado que no tiene consciencia".Rossi confirmó el jueves por la noche la suma fija y se refirió a las consecuencias económicas tras los resultados de las últimas elecciones PASO. “Cuando tenés debilidad en la reservas, las expectativas de devaluación siempre están presentes”, consideró y advirtió “si se abre el cepo se genera una devaluación del 100%”.De cara a las generales de octubre, el candidato de UP señaló: "La propuesta de Milei ‘es poco sustentable’; es un improvisado que no tiene consciencia. Los asesores de Milei dicen que recién ahora se ponen a trabajar porque no creían que iban a ganar las elecciones”.“Estoy optimista, pero Milei presidente sería un peligro para la Argentina. Él no va a tener mayoría en el Congreso, no tiene minorías. Milei puede cerrar el Congreso”, afirmó Rossi.En relación a la propuesta de arancelar la educación, el jefe de Gabinete indicó que “hace 150 años que tenemos educación gratuita y Milei dice que tenemos que pagar.Al analizar las elecciones primarias, el candidato consideró que “el voto a Milei es un voto descarte; su votante le dio una oportunidad porque es novedoso” y aprovecho a hacer una autocrítica de su partido: “Veníamos viendo que la gente está enojada”.”, remarcó Rossi.