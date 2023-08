Massa: "No digo frases lindas para Tik Tok, pero gestiono y eso es la mejor garantía para los próximos cuatro años"

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, apuntó este jueves contra las propuestas económicas de Javier Milei en el marco del Consejo de las Américas.“Está claro que hay dos caminos, no hay tres. Uno es ely otro de exportación de bienes primarios”, planteó el titular del Palacio de Hacienda antre empresarios.En ese sentido, sostuvo queen las próximas elecciones y aseguró que “no tiene dudas” de que habrá que discutir “octubre y noviembre”, en relación a la eventualidad de ir a una segunda vuelta.A su vez, pidió a los empresarios que imaginen qué ocurriría si el 11 de diciembre Argentina rompe con el Mercosur y también su relación con China, en caso de que Javier Milei asuma como presidente.“Vamos a romper nuestros dos mercados más importantes. Entonces vamos dolarizar sin los dólares de exportaciones. ¿De dónde van a salir los dólares de la dolarización?”, dijo.También advirtió que el plan anunciado por el candidato libertario implica un Plan Bonex, en referencia al canje compulsivo de los depósitos a plazo fijo por títulos públicos que se realizó en 1989.“Rompiendo con China perdemos un mercado de USD 15.000 millones, rompiendo con Brasil y Mercosur, un mercado de USD 12.000 millones, además de que no se cómo van a hacer para llevar adelante la actividad industrial sin importación de bienes intermedios de esos países.. Les pido que a la hora de discutir el futuro del país, por lo menos hagan la cuenta del almacenero”, manifestó a los empresarios.En otro tramo de su exposición, Massa salió al cruce de las declaraciones de Milei sobre la inversión del Estado en ciencia y tecnología. “Escuche a un candidato que”, dijo y señaló que Estados Unidos invierte cerca de cuatro veces más en ciencia y tecnología que la Argentina en términos de PBI.“Está bueno venir y decir frases lindas pero mejor es después sentarse en los lugares de gestión pública y poder ejecutarlo. A lo mejor no digo frases lindas y rimbombantes para Tik Tok pero. Y eso es la mejor garantía para los próximos cuatro años de los argentinos”, señaló.