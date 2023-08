Milei dijo en TV que le robaron votos, pero no lo denunció y avaló las PASO

El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, aseguró que le robaron el 5% de los votos, pero no lo denunció y avaló las PASO del 13 de agosto."Sacamos el 35 por ciento de los votos y las viejas prácticas de la política, tanto de los socialistas de buenos modales como los de malos modales, o sea la casta educada y la no educada, intervino activamente haciendo fraude.", dijo Milei en un programa televisivo.Sin embargo, la Cámara Nacional Electoral (CNE) y la Dirección Nacional Electoral (DINE)por el supuesto robo del 5 por ciento de los votos, que -según ellos- ocurrió en algunas de las etapas del escrutinio."No recibimos una sola denuncia", confirmaron a La Nación desde la Cámara Nacional Electoral, que difundirá los resultados definitivos a partir del próximo martes.En este escenario, la CNE tiene previsto difundir esta semana, sin quejas formales.De esta manera, será un mensaje para el candidato libertario, que está convencido de que en territorios en los que no llegó a conseguir fiscales suficientes le hicieron trampa tanto Unión por la Patria como Juntos por el Cambio.