El FDT y JxC acordaron en el Senado un proyecto para regular los alquileres temporarios

Tras un ida y vuelta, los bloques del Frente de Todos y Juntos por el Cambio en el Senado finalmente acordaron este jueves un proyecto de ley para regular los alquileres temporarios para uso turístico.El debate se realizó en un plenario de las comisiones de Legislación General y de Turismo del Senado con la intención de avanzar en una iniciativa que propone regular y desdolarizar a plataformas como Airbnb, que están fuera del marco normativo del Estado, y postula sanciones por incumplimiento.Según el texto del proyecto, para que la locación de un inmueble se considere de alquiler temporario debe rentarse entre 1 y 90 días. En ese sentido, se propone la creación del Registro Nacional de Viviendas de Alquiler Turístico Temporario, en el ámbito del Ministerio de Turismo.Además, se pretende incorporar al Código Civil y Comercial el contrato de locación temporaria que hoy no existe. Limitar en el tiempo que no se puedan hacer por más de 90 días. La norma también establece que el ofrecimiento de los alquileres tiene que ser en pesos.“No buscamos prohibir sino regular algo que hoy está en la informalidad y que, además, no exista competencia desleal entre el alquiler temporario, el alquiler tradicional y los servicios turísticos tradicionales”, señaló la senadora oficialista Ana María Ianni, una de las impulsoras del proyecto.La iniciativa fue firmada por todos los legisladores que conforman la comisión de Legislación General y de Turismo y ya quedó listo para que sea debatido en el recinto.