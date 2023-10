"Muy rotundo como respuesta": Kicillof enfatizó la renuncia de Insaurralde y refuerza la gestión y la campaña

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires,habló este lunes de la renuncia del ex jefe gabinete provincial,y destacó la rápida resolución del conflicto.", señaló el mandatario provincial en una entrevista con Telefe sobre la renuncia del ex intendente de Lomas de Zamora y su decisión de bajar su candidatura a concejal. En simultáneo con la renuncia, Kicillof decidió eliminar la jefatura de gabinete provincial y explicó que lo hizo porque se "superponía" con diferentes ministerios.afirmó.Consultado sobre el caso, el candidato a reelegirse al frente de la provincia dijo que Insaurralde tiene "explicaciones para dar" y señaló que se enteró del caso por redes sociales. ", explicó Kicillof.Además el mandatario provincial marcó su posición y afirmó que las "explicaciones" de Insaurralde deberían darse "en el ámbito que corresponden" y remató:. Por otro lado, aseguró que Juntos por el Cambio, el macrismo y los medios "están preocupados" porque a la candidata presidencial Patricia Bullrich "no le está yendo bien" en la campaña y que por ello le dan mucha entidad al episodio de Insaurralde. "Cambiemos, el macrismo y los diarios que juegan ahí son los que han tratado de sostener este tipo de cosas", afirmó Kicillof en Telefe. Y cerró: ", agregó.El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, participó este lunes en la Jornada por el Derecho a la Ciencia y a la Universidad Pública y Gratuita, en la Universidad Nacional de General Sarmiento, en Malvinas Argentinas y defendió el proyecto de Unión por la Patria de cara a las elecciones 2023.", sostuvo Kicillof acompañado por la rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Flavia Terig; el ministro de Infraestructura, Leonardo Nardini; el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; el Director General de Educación bonaerense, Alberto Sileoni, y el presidente de YTEC, Roberto Salvarezza., dijo y agregó:En la Casa de Gobierno bonaerense, dieron por “cerrado” el caso de Martín Insaurralde, tras su renuncia al cargo de jefe de Gabinete y su candidatura en la lista de concejales de Lomas de Zamora, y desde este mismo lunes se enfocaron en la agenda cargada que tendrá el gobernador y candidato a la reelección en las elecciones 2023, Axel Kicillof, esta semana.El lunes, participó de la Jornada Derecho al Futuro:en la Universidad Nacional de General Sarmiento, en Malvinas Argentinas. Este martes a la mañana, tendrá actividades en Vicente López relacionadas a la cultura, y por la tarde estará en La Plata en una granja de Gorina. El jueves por la mañana participará de la “Fiesta de la Flor” en Escobar, y por la tarde participará del encuentro “Salud por la Patria”, en el Club Atenas de La Plata desde las 16 horas. De ese acto podría participar Sergio Massa. Finalmente el viernes estará en Dolores, Lezama y Castelli inaugurando - si actos oficiales debido a la veda - distintas obras de la provincia.El sábado al mediodía el escandaloso viaje de Insaurralde a Marbella con la modelo Sofía Clerici sacudió a la política nacional y sobre todo a la bonaerense, ya que el funcionario era Jefe de Gabinete del gobierno bonaerense desde las PASO de 2021. La noticia llegó al mandatario provincial mientras participaba de un acto de la Unión Obrera Metalúrgica por los 80 años en la Quinta de Perón en San Vicente.confesó Carlos Bianco, jefe de Asesores del Gobernador en declaraciones a diferentes medios de comunicación.El domingo por la noche y luego del debate en Santiago del Estero, el candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, dijo ante los medios que Insaurralde “cometió un grave error” y le exigió que dé de baja su postulación a concejal en Lomas de Zamora:, dijo. El lunes por la mañana desde el entorno del lomense afirmaron a este medio que “renunció” y que dio de baja su candidatura. Horas más tarde de conocerse la noticia, en Lomas de Zamora comenzaron a sacar los carteles y afiches de campaña que tenían su foto como publicidad.