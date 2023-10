Santoro prevé un balotaje contra Jorge Macri y asegura que los votos para Milei y Marra irán a su boleta

El candidato a jefe de Gobierno porteño de Unión por la Patria (UP), Leandro Santoro, afirmó que comparte votantes con Javier Milei y Ramiro Marra, y que en un eventual balotaje contra Jorge Macri esos votos irían para su boleta."Los números hoy dan que Jorge Macri tiene 48%, yo entre un 25 y 30% y Marra menos de 20%. Habría un ballotage", lanzó Santoro en declaraciones radiales a solo 10 días de la elección en la Ciudad, que se celebra el mismo día que la nacional."Hay muchos de los Rappi que primero votan a Marra, pero en un balotaje me votan a mí. Yo comparto votos con Milei, lo tengo claro porque ambos en la Ciudad somos el cambio", agregó el diputado nacional.En otro orden, Santoro cargó otra vez contra la gestión del PRO en la Ciudad: "Es un drama ético lo que han hecho con la educación. En 16 años no pudieron resolver el problema de las vacantes".Además, el legislador le hizo un guiño al ministro de Economía y candidato presidencial de UP, Sergio Massa: "Mi modelo de seguridad en la Ciudad sería el que hizo Massa en Tigre".