Dólar blue y facturación trucha: claves de la investigación sobre las cuevas de "El Croata"

El consutor financiero y nieto de un jerarca nazi,también apodado "El Croata" por las autoridades tomó el primer avión disponible desde Brasil a Buenos Aires y se presentó en el Juzgado Federal N°8 de Marcelo Martínez de Giorgi, que investiga la causa por el allanamiento de la semana pasada de la megacueva financiera Nimbus Group, en medio de los controles y operativos para frenar la estampida del dólar libre que superó los mil pesos.La Aduana y la División Antifraude de la PFA allanaron la megacueva financiera Nimbus Group en la avenida San Martín la semana pasada que quedó investigada bajo la sospecha de una violación al artículo 303 del Código Penal, que castiga delitos financieros. La cueva, que ocupaba un piso completo de un edificio de oficinas, estaba vacía de personal, pero contaba con diez computadoras, gran cantidad de documentación contable y, lo más llamativo de todo, quince máquinas de contar dinero.Un documento hallado en el procedimiento, aseguran fuentes del caso, vinculaba a Rojnica con el alquiler del lugar, supuestamente a cargo de una sociedad que integra desde 2018.Además, la documentación encontrada en los allanamientos sugiere queHay documentos en los que estaban resaltados nombres y referencias sobre operatoria “TT” o “MEP” que señalaban como destinatario o cliente a “Refinería Sudamericana”. La firma había sido denunciada por la Aduana en junio.Agentes especializados de la Dirección General de Aduanas descubrieron que la firma Refinería de Grasas Sudamericana SA, que fabrica harina de carne y huesos apeló en forma sistemática aLa maniobra involucraba un tercer operador radicado en EE.UU., SPHERE TRADING LLC, que funcionaba como empresa pantalla, ya que el 100% de sus compras tenían como proveedora a la empresa investigada por la Aduana.Con el esquema descripto, además de ahuecar la base imponible de su operatoria en nuestro país, la firma exportadora evitó liquidar más de U$S 3 millones en la Argentina. Concretamente, la investigación de la Aduana se centró en 214 transacciones realizadas en 2021 y 2022 y constató irregularidades en nada menos que 158.Mediante intercambios de información aduanera, el organismo que dirige Guillermo Michel detectó que,Así, la exportadora obvió el debido ingreso de U$S 3.124.006,15 a nuestro país.La Dirección General de Aduanas le pidió explicaciones de ello a la firma investigada, pero la documentación presentada por ésta no resultó esclarecedora: no se observa un valor agregado tangible aportado por el intermediario estadounidense que justifique los márgenes de refacturación observados. Además, dado que el análisis de la Aduana corroboró que el 100% de las compras de la firma norteamericana fueron a la exportadora argentina, todo indica que aquélla no es más que una empresa pantalla, vinculada funcionalmente con Refinería de Grasas Sudamericana S.A.Por eso, Aduana considera que la operatoria descripta encuadra como contrabando, al constatar un ardid tendiente a obstaculizar las tareas de control del servicio aduanero. En ese marco, al infractor podría caberle una pena de entre dos y ocho años de prisión. Asimismo, el organismo pretende una multa mínima de U$S 53.451.763,79, de acuerdo a lo establecido por el artículo 876 de la Ley 22.415.Martínez de Giorgi le prohibió a Rojnica la salida del país a fines de la semana pasada, luego de que la Aduana hiciera el mismo pedido a Migraciones. “Se sospecha que se hacía facturar a varias personas, luego cambiaban el dólar billete a pesos y Nimbus se ocupaba de depositar los pesos en depósitos fraccionados de 15 a 19 millones por depósito. Con esto, la financiera se quedaría con la diferencia entre el dólar Qatar y el libre”, dijo una fuente del caso en declaraciones a Infobae.Cercanos al croata explicaron a Infobae que "Ante la mera sospecha de posibilidad de fuga, Rojnica se presentó en el Juzgado N°8. Fue con su documento, declaró su domicilio y dijo: ‘Acá estoy’. Quiere estar a derecho”. Por lo pronto, no sabe exactamente qué se le imputa, o si está imputado porque la causa está bajo secreto de sumario.