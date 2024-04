Estudiantes de la UADE denunciaron persecución por convocar a la marcha universitaria

Alumnos de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) anunciaron la semana pasada que movilizarán este martes 23 de abril en apoyo a la universidad pública. En este marco, denunciaron públicamente que el rector, Ricardo Orosco, usando a los directivos de las carreras, comenzó a hostigar y perseguir a los estudiantes organizados para frenar esa convocatoria.En declaraciones a Tiempo Argentino y Humo, Luciana Salas Marzzan, estudiante de Derecho y Relaciones Internacionales de la UADE que encabeza la organización estudiantil, reveló que por repartir volantes y folletos dentro de la facultad, convocando a la movilización del martes, recibieron "una respuesta muy negativa de las autoridades"."A mí por ejemplo directamente me lo prohibieron, me dijeron que para realizar cualquier actividad hay que pedir previa autorización, pero cuando la pedimos la niegan y además te echan. A mi particularmente me echaron por haber repartido folletos y les dije que no pueden hacerlo porque la Constitución Nacional entre otras cosas permite la libertad de expresión y el pensamiento", expresó Marzzan.Pero desde la universidad le advirtieron que "adentro de la UADE la Constitución Nacional no rige, sino que rige la norma interna".Con respecto a la posibilidad de diálogo con el rector, explicó: "A Orosco todavía no le vimos la cara, no quiere hablar con nosotros y usa de intermediarios a los directores de cada carrera donde bajan este mensaje intimidatorio. Nosotros nos mantenemos firmes e insistimos en iniciar un diálogo".Pese a esta situación, la militante de Los Irrompibles y de la organización “La Efervescente Universidad” indicó que cuentan con un gran respaldo por parte de los docentes: "Hablamos y conseguimos un gran apoyo de las y los docentes, algo que resulta lógico porque la gran mayoría de nuestros profesores son graduados de la UBA y una muy pequeña minoría estudió en la UADE. Y de acá surge un razonamiento fácil de entender: nuestra educación no sería posible porque casi todos nuestros docentes surgen de la educación pública".La Universidad Argentina de la Empresa fue fundada en 1957 por la Cámara Argentina de Sociedades Anónimas. Las y los estudiantes que asisten a la UADE pagan mensualmente aranceles que superan los 300.000 pesos, con dos matrículas anuales del mismo valor. En paralelo, de acuerdo a declaraciones del Centro de Estudiantes en pleno proceso de creación, la universidad recibe subsidios del Estado.