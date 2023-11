Robaron al periodista que investigaba la desaparición del policía porteño Arshak Karhanyan

Ayer entraron a robar a la casa del periodista Eduardo Silveyra, autor del libro La gorra sobre el accionar de la Policía de la Ciudad. Se llevaron sólo su notebook, investigaba la desaparición del Arshak Karhanyan, policía de la Ciudad. pic.twitter.com/zi0bJKq3TH — Graciela Moreno (@Gracielmoreno) November 1, 2023

El lunes entraron a robar a la casa del periodista,, autor del libro "La gorra sobre el accionar de la Policía de la Ciudad" que ien la que hay sospechas sobre el accionar de la Polícia y el Gobierno porteño.Así lo informó a través de su cuenta de X la periodista de Bae Negocios,-de 28 años cuando fue visto por última vez– el joven polícia de la Ciudad que desapareció el 24 de frebero de 2019 y se cree que tenía información sobre el caso Nisman.La Policía porteña, fuerza de seguridad que integraba Arshak desde 2015 en áreas de investigación y cibercrimen, fue señalada por la familia del joven, funcionarios y organismos de Derechos Humanos por irregularidades y “encubrimiento” en peritajes clave de la investigación.Según consignó Moreno,siempre se sentían ruidos".con el que había trabajado en el área de Investigaciones de la Policía de la Ciudad con él. A las 12:46, le tocó el timbre y Karhanyan decidió atenderlo en la puerta del edificio, las cámaras de seguridad grabaron como su excompañero le mostró algo en su celular, ambos parecían nerviosos.Durante esos casi cuarenta minutos, según su versión, Herba le contó que había empezado a pagar un plan de ahorro para comprarse un auto 0 kilómetro. Pero la querella insiste en que lo que se ve en las imágenes no parece ser una charla trivial entre amigos. A esto se sumaron audios dey amenazaba con exponerlo: “Yo no te voy a cubrir más".El colega de Karhanyan declaró cuatro veces en la causa, siempre en calidad de testigo. Cuando le pidieron su teléfono celular para ver lo que le había mostrado a Arshak Karhanyan y las conversaciones que mantuvieron, Herba explicó que tenía problemas recurrentes con su pareja por celos y que, por costumbre, borraba todas las conversaciones de manera automática. Su pareja también minimizó lo sucedido y no ratificó lo que decía en los audios.Oriundo de Armenia, Karhanyan llegó con su familia a la Argentina en los años '90, cuando tenía seis años, y vivía solo en el barrio porteño de Caballito. Aquel 24 de febrero, después de hablar con Herba, el joven volvió a entrar en su vivienda ubicada en Directorio al 900, navegó en internet y hasta buscó un juego.. Dejó casi todas sus pertenencias ese domingo, excepto su arma, su placa y su billetera.El 22 de septiembre el juezluego de que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, representante del caso, pidiera el 2 de octubre su apartamiento del cargo en medio de cuestionamientos por la investigación."Desde los días inmediatos a la desaparición de Arshak,”, reclamaba la Secretaría de DD. HH. en el escrito presentado.Tras el pedido, el magistrado del juzgado en lo Criminal y Correccional Nº27 de Capital Federal había presentado su renuncia al cargo y la misma fue aceptada el 22 de septiembre pasado.El juez subrogante elegido fue Martín Yadarola, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº4, quien respondió a la solicitud de apartamiento informando sobre la renuncia de Baños.