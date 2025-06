Adorni ratificó la vigencia del protocolo antipiquete: La calle no es del kirchnerismo ni del Gobierno, es de los ciudadanos

El Gobierno nacional ratificó este miércoles la implementación del protocolo antipiquete durante la movilización convocada por el peronismo en la Plaza de Mayo, en apoyo a la expresidentaDesde Casa Rosada, el vocero Manuel Adorni confirmó que la decisión responde a una instrucción directa de Javier Milei: “Se va a cumplir hoy y siempre porque es decisión del Presidente”.El Ministerio de Seguridad desplegó un fuerte operativo en estaciones de trenes, accesos y puntos clave del centro porteño para garantizar el orden. En esa línea, Adorni explicó que “las fuerzas federales están trabajando para que los accesos, la vía pública y los edificios públicos que responden (por jurisdicción) a las fuerzas federales sigan teniendo el orden que deben tener”.Desde temprano, cientos de manifestantes comenzaron a llegar al microcentro por los distintos accesos, donde la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realiza requisas, sumado a la inspección de DNI por parte de la Federal en la Estación Constitución. Aunque inicialmente se preveía una movilización desde el domicilio de la exmandataria en Constitución hasta los tribunales de Comodoro Py, esa convocatoria fue suspendida tras la notificación virtual del beneficio de prisión domiciliaria y reorientada hacia Plaza de Mayo a partir de las 14.El vocero presidencial cuestionó con dureza la permanencia en las calles de los sectores convocantes: “La calle no es del kirchnerismo ni tampoco del Gobierno, es de los ciudadanos. Si bien es cierto que durante muchos años pensamos que era del kirchnerismo o los grupos sociales, que le complicaban la vida a la gente, lo cierto es que esto no es así”, sostuvo.Además, Adorni advirtió que la aplicación del protocolo no es optativa y forma parte de una política firme del Ejecutivo: “Desde el Ejecutivo nacional se tomarán todas las medidas para que el protocolo para el mantenimiento del orden público se aplique”, indicó. Y reiteró: “Es decisión del Presidente, no es algo sobre lo que los funcionarios o las fuerzas puedan decidir”.Por último, al ser consultado sobre una eventual decisión del presidente Javier Milei de otorgar un indulto a la expresidenta, el vocero descartó esa posibilidad. “El Presidente dijo que no interviene en decisiones judiciales”, aseguró, y completó: "No habría razón para que tome esa decisión a futuro. ‘El que las hace las paga’… y el presidente dudo que tenga intención de interferir en esa decisión que ha llevado tantos años”.