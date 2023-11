Macri auguró tensión callejera entre "orcos" y "jóvenes" de Milei y reclamó "clarificación ideológica" a JXC

El ex mandatario Mauricio Macri, hoy armador entre bastidores del armado de Javier Milei para asumir como presidente el 10 de diciembre, usó una sola entrevista con Joaquín Morales Solá en TN para dar dos mensajes polémicos: por un lado le reclamó a Juntos por el Cambio, o las partes que queden en el futuro, "clarificación ideológica"; y, por otro, amenazó con eventuales conflictos en las calles entre "los jóvenes" que apoyan al líder libertario y "los orcos" que podrían salir a protestar por el ajuste que propone La Libertad Avanza

"Los jóvenes no se van a quedar en casa si estos señores empiezan a tirar toneladas de piedras. Van a ir a defender su oportunidad. Ellos van a tener que medir muy bien los orcos cuando quieran salir a la calle a hacer desmanes"

Acerca de JXC, la referencia de Macri tiene que ver con que mientras algunos dirigentes de la fuerza opositora, como fue el caso dey él, entre otros, viraron con Milei, otros comose declararon neutrales pero con claras diferencias con el ahora presidente electo.El ex presidente dijo que "claramente" JXC ya no es la misma fuerza que era meses atrás., argumentó en diálogo con TN."¿Por qué Javier tomó el liderazgo del cambio? Porque nosotros fuimos destiñendo aquello que proponíamos como revolucionario", explicó.En esa línea comparó al PRO, partido que gobierna la Ciudad de Buenos Aires desde 2007, con La Libertad Avanza. "El PRO llegó a la política con propuestas muy similares en lo económico y en la organización de la sociedad que las de Javier Milei. Después, en la búsqueda de ese volumen político fuimos concediendo, acompañando un proceso de la ciudadanía", se excusó."Nunca en mi vida he especulado, siempre he actuado en la defensa de los valores en los que creo", declaró respecto al apoyo le brindó a Milei cuando Bullrich salió tercera en las elecciones generales. Y agregó: "Enseño eso en la facultad, que en la vida no hay que hacer lo conveniente sino lo correcto".Un día después del triunfo de Milei, con quien se reunió por la tarde, el ex presidente dio su visión sobre el futuro cercano de la Argentina. "Tenemos seis meses por delante durísimos, donde el presidente electo tiene que estabilizar la Argentina y él lo tiene claro", señaló Macri., advirtió respecto del ajuste que viene.Macri dijo que los gobernadores, que tienen "responsabilidad de gestión", deberían "acompañar claramente porque este señor - por Milei - dijo que venía con una motosierra" para que "las cosas que él crea lleven a un presupuesto equilibrado"."Va a ser una experiencia que va a requerir madurez. Pero insisto: hoy hay un mandato popular con Milei. Y encima liderado por los jóvenes", advirtió Macri.Fue en ese punto cuando literalmente amenazó con tesiones sociales y tildó de "orcos" a las personas que protestan:Y concluyó: