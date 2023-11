Procesado por violencia de Revolución Federal: "Me acerqué a Olivos para apoyar a Milei"

El líder de Revolución Federal, Jonathan Morel, blanqueó su apoyo a Javier Milei, flamante presidente electo de la Argentina, y reveló que solamente se mantiene "alejado" de La Libertad Avanza de manera temporal para no perjudicar al espacio con su situación judicial vinculada a la violencia

"Yo vivo cerca,. Me alegra que el oficialismo haya perdido y que el pueblo decidió elegir el cambio. Cuando sucede lo de Cristina (Kirchner), /Agustín) Rossi presenta un audio donde yo decía que veía a Cristina desprotegida, ahí es donde comienza todo", dijo, mezclando su apoyo al economista libertario con su situación judicial.Morel está procesado por supuesta "instigación a la violencia colectiva", en relación a las actividades de su agrupación, con violentos ataques a dirigentes y actividades del oficialismo.En concreto,. Además, se le imputa violencia verbal en actividades virtuales, como spaces organizados en X (ex Twitter), donde decía cosas como "lo cagaría a trompadas hasta desfigurarle la cara" (a VHM), "prendería fuego C5N"o "decí que somos sesenta, si somos 200 desaparecen, uno por uno desaparecen".Pero además, está mencionado aunque no imputado en la causa por el intento de asesinato a Cristina Kirchner, debido a su vínculo con los detenidos por ese hecho así como por las operaciones comerciales con la familia Caputo."No han podido comprobar nada, la figura penal siguió cayendo, ahora estoy esperando el sobreseimiento. El Kirchnerismo quiso utilizar a un cliente mio de la carpintería como es Caputo, me contratan, paso un presupuesto y hago el trabajo, cuando se enteran arman todo", afirmó ahora entrevistado por Radio Splendid.Respecto de sus actividades violentas, por las cuales está procesado, dijo: "No estoy arrepentido de nada, era una persona desesperada para que escuchen al pueblo callado. Intento mantenerme lo más alejado posible para que no ensucien a LLA, por lo menos hasta que no esté todo aclarado en la justicia, solo apoyo".