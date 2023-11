Riquelme a Macri: "Quiere que Boca sea el primer club privatizado de Argentina y que no se vote más"

Luego de la suspensión de las elecciones, el candidato a presidente de Boca,, salió al cruzar a Andrés Ibarra y de Mauricio Macri, candidatos por la oposición en el club xeneize, y señaló que quieren ganar las "elecciones en Boca para privatizarlo y que no se vote nunca más".En una conferencia de prensa que se dio en la Bombonera, Riquelme aseguró que "el tiempo da la razón" y cuestionó la denuncia que impulsó Mauricio Macri: "¿de las ocho personas hay seis que tienen problemas. Hay tres que le falsificaron la firma y hay tres que se enteraron por los medios. Este señor, que se quiere postular, no dice ni A de esto. Cuando esa persona que hizo la denuncia tiene que ir presa, esto es grave y está a la vista".Y eso no puede pasar", remarcó apuntando contra Macri.Por otro lado, también habló del escándalo con el 9 de Qatar, quien le presentó el líder qatarí y agregó: "Yo nunca le dije 'Presi', él es Mauricio o Macri. Yo soy Román. A él le hicieron una entrevista dos periodistas a quien veo con rareza, ya que no le cuestionaron que le haya pedido que un amigo de él juegue en la Primera de Boca".Sobre los últimos cuatro años de la presidencia de Jorge Amor Ameal, Riquelme sostuvo: "Ellos cuando gobiernan tienen un poder para comunicar muy grande y hacen creer al país que son perfectos, y cuando no, dicen que el que está, lo hace mal"."No luché nunca contra nadie ni molesté a nadie. Por eso estamos como estamos en el país, el que no jode, parece que es loco. Prefiero ser loco, sin duda", concluyó.