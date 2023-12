Eduardo Menem comparó a Milei con su hermano y recordó "lo duro que fue estabilizar el país"

El ex senador Eduardo Menem compartió su visión sobre el próximo gobierno de Javier Milei, comparándolo con la gestión de su hermano Carlos Menem en 1989. En sus palabras, 'fue muy duro estabilizar al país en el '89' y sugirió que 'seguramente lo será ahora', destacando las similitudes en el contexto económico marcado por una crisis y alta inflación en ambos periodos.

Aunque evitó establecer paralelismos directos, Eduardo Menem elogió la capacidad y la fuerza de Javier Milei para hacer campaña y captar nuevas políticas. En una entrevista al programa Si Pasa Pasa por Radio Rivadavia, el ex senador destacó que Milei conocía a su hermano Carlos y reivindicaba su gobierno.En relación con la asunción de Milei,Sobre las medidas que tomará Milei, mencionó que será necesario esperar a que asuma para evaluarlas.El ex senador elogió a Milei, considerándolo un hombre culto y estudioso, aunque reconoció su falta de experiencia. A pesar de ello, lo describió como un luchador que no teme a los egos, una cualidad necesaria en el actual panorama político.Además, celebró la elección de su hijo Martín Menem como candidato a presidir la Cámara de Diputados, destacando su habilidad para construir consensos y acuerdos, atribuyéndole la herencia política de su padre Carlos Menem."