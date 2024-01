El mensaje de Alberdi que la Justicia le dedicó a Milei en la cautelar anti reforma laboral

El presidente Javier Milei recibió este miércoles el primer revés judicial de su incipiente gestión por parte de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, al dictar una medida cautelar contra la aplicación del capítulo laboral del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Uno de los puntos más llamativos del fallo fue la cita aa modo de chicana, uno de los máximos referentes liberales del mandatario a quien hizo mención en su discurso de asunción.La sala integrada por las juezas María Dora González y Andrea García Vior y el juez Alejandro Sudera sostuvo que la fundamentación del Ejecutivo es insuficiente para demostrar la urgencia en implementar cambios estructurales en las leyes laborales, en especial porque algunas de esas normas tienen implicancias penales.En ese sentido, el magistrado Sudera incluyó un pasaje de la obra "Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina", un clásico libro del autor intelectual de la Constitución argentina de 1853."Viene a mi memoria que en su inmortal obra “Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina” -que obró como una de las fuentes materiales de la Constitución Nacional de corte liberal de 1853- Juan Bautista Alberdi se preguntó -y respondió- al respecto: 'Lo que interesa es que se ejecuten, buenas o malas; ¿pero, cómo se obtendrá su ejecución si no hay un poder serio y eficaz que las haga ejecutar? ¿Teméis que el ejecutivo sea su principal infractor? En tal caso no habría más remedio que suprimirlo del todo'", citó el juez."¿Pero podríais vivir sin gobierno? ¿Hay ejemplo de pueblo alguno sobre la tierra que subsista en un orden regular sin gobierno alguno? No: luego tenéis necesidad vital de un gobierno o poder ejecutivo. ¿Lo haréis omnímodo y absoluto, para hacerlo más responsable, como se ha visto algunas veces durante las ansiedades de la revolución? No:", continúa la cita.Por último, el pasaje concluye en que "ya es una mejora el que la severidad sea ejercida por la Constitución y no por la voluntad de un hombre.. Dad al poder ejecutivo todo el poder posible, pero dádselo por medio de una constitución ”.De todas maneras, Sudera no se queda solo con la cita textual de Alberdi. El juez realiza su propia acotación sobre el tema donde desliza un esbozo de crítica contra la metodología del DNU: “Las formas republicanas no son mera retórica, sino que hacen a la esencia misma del sistema”.