La Justicia falló contra un DNU de Milei: prohibió la venta de medicamentos fuera de farmacias

La Justicia determinó que medicamentos como analgésicos y antiácidos no se puedan vender en kioscos ni comercios que no estén habilitados formalmente como farmacias, al suspender varios artículos del decreto desregulador 70/2023 de Javier Milei En la sentencia, la Cámara Contencioso Administrativo Federal advirtió sobre "los evidentes efectos adversos" de las medidas impugnadas.La Justicia concedió parcialmente una medida cautelar que había sido solicitada por la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) y la Federación Farmacéutica (FEFARA) y suspendió los artículos 313, 314, 315, 316, 317, 319, 320, 321, 323 y 324 del DNU. La resolución fue firmada por las juezas Clara Do Pico, Liliana Heiland y el juez Rodolfo Eduardo Facio.Las organizaciones habían denunciado que "en diversos comercios (kioscos, autoservicios, supermercados, etc.) radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se pudo constatar la venta ilegal de medicamentos, tanto de aquellos denominados de venta libre como de venta bajo receta, incluso que requieren receta archivada [...] con total ausencia de la fiscalización estatal". Del mismo modo, alertaron que esa normativa estaba perjudicando tanto a los profesionales como a los pacientes.Estos puntos del decreto, que habían sido cuestionadon desde el primer momento por parte de colegios profesionales, especialistas en salud pública y sindicatos del sector, quedaron en suspenso hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre la constitucionalidad o no del DNU.En línea con resoluciones previas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los jueces remarcaron que la actividad farmacéutica “trasciende los aspectos económicos o comerciales”, en tanto se encuentra directamente vinculada a derechos fundamentales como la salud pública y el ejercicio profesional regulado.El alcance de la sentencia afecta también a droguerías que, bajo el nuevo marco regulatorio establecido por el DNU, estaban habilitadas para la venta directa al público. Esta posibilidad queda momentáneamente anulada con la suspensión de los artículos cuestionados.En cuanto al expendiendo de medicamentos en establecimientos que no sean habilitados como farmacias, que había generado reclamos por parte del sector tras la publicación del DNU 70/2023, el decreto especifica que la comercialización de medicamentos de condición de expendio de venta libre sólo "estará limitada a los antiácidos y analgésicos".A tales efectos, y con carácter previo a la autorización de la autoridad sanitaria correspondiente, dichos establecimientos deberán presentar la documentación que acredite su derecho sobre el inmueble, de acuerdo con la legislación vigente, y una póliza de seguro que cubra riesgos de venta de productos farmacéuticos por una suma asegurada mínima equivalente a setecientos cincuenta (750) salarios mínimos, vitales y móviles.