Fopea cuestionó el ataque de Adorni a un periodista y lo comparó con Cerruti

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) criticó en duros términos a Manuel Adorni, el vocero de Javier Milei, por atacar a un periodista que le había preguntado sobre eventuales pérdidas de derechos laborales a partir del DNU y la ley ómnibus, cosa que el funcionario no sólo hizo en la conferencia de prensa de este jueves sino también luego con un insólito video recortado sobre el intercambio

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) insta al vocero presidencial, @madorni, a mantener distancia y respeto por el trabajo profesional de los periodistas y evitar la utilización de canales oficiales para ridiculizar su labor. 👇 — FOPEA (@FOPEA) January 5, 2024

"¿Qué vendría a ser lo que tanto tiempo les costó conseguir?" pic.twitter.com/GIvSdxBuWk — Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) January 4, 2024

Más aún, la cuenta oficial Vocería Presidencial en la red X cortó ese fragmento de la conferencia para ridiculizar al periodista.

FOPEA le recuerda a Adorni, como lo hizo con la anterior vocera Gabriela Cerruti, que la prensa tiene el derecho y la obligación de preguntar 👇 — FOPEA (@FOPEA) January 5, 2024

"El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) insta al vocero presidencial, @madorni, a mantener distancia y respeto por el trabajo profesional de los periodistas y evitar la utilización de canales oficiales para ridiculizar su labor", comenzó el comunicado de la organización.El pedido de Fopea surgió por lo que sucedió este jueves durante la habitual conferencia de prensa que el vocero hace cada día desde la Casa Rosada. El protagonista fue el acreditado por FM La Patriada, Fabián Waldman, quien a su turno preguntó por la eventual pérdida de derechos laborales, que denuncian todas las centrales obreras y queda probado, por ejemplo, en que las indemnizaciones por despido sufrirían una disminusión sustanciosa en cada de que las normativas quedaran firmes.“¿Cómo vería que el próximo gobierno que asuma tire todo por la borda y vuelva a implantar lo que actualmente tenemos y tanto tiempo nos costó conseguir?", preguntó el profesional de prensa, quien recibió otra pregunta en lugar de una respuesta afirmativa., dijo en tono irónico Adorni con el lenguaje impreciso que se puede observar.El periodista le precisó que su consulta se refería “a todas las leyes que hasta ahora rigen en la Argentina, a los derechos que plantea la CGT de los trabajadores”.“Tu descripción es bastante genérica. No veo que lo que vos me hayas descrito, de manera genérica, donde se le está quitando derechos, conquistas, no recuerdo la definición exacta que usaste... Pero la verdad es que con un 45% de informalidad y no generando empleo de hace diez años, con salarios que rondan los 300 dólares no entiendo cuál es el derecho supuesto que estás defendiendo”, atacó Adorni, en una respuesta que además de burlarse del periodista es inexacta en los datos que proporciona y genérica en la ausencia de respuesta a lo que se le consultó.Adicionalmente, Fopea liquidó a Adorni al marcarle la cancha y señalar que además"FOPEA le recuerda a Adorni, como lo hizo con la anterior vocera Gabriela Cerruti, que la prensa tiene el derecho y la obligación de preguntar y los funcionarios de responder de manera profesional, evitando los agravios, las ironías y las burlas. En lugar de mejorar la calidad del debate institucional, estas actitudes solo degradan la discusión pública", sostuvo la organización, haciendo el doble juego de comparar al vocero de Milei con la vocera de Alberto Fernández y señalar que a la mencionada también le cuestionaron acciones similares.