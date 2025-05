Mayra Mendoza y Máximo Kirchner recorrieron la obra de nuevos asfaltos y compartieron un locro con los vecinos y vecinas de Villa Itatí

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y el diputado nacional, Máximo Kirchner, recorrieron hoy la obra de los nuevos asfaltos que se están concretando en diferentes sectores de Villa Itatí, en Bernal Oeste, un hecho sin precedentes en el barrio y que beneficia a miles de vecinos y vecinas. Luego participaron de un festival popular con diferentes actividades recreativas por el Día del Trabajador y de la Trabajadora.“Feliz Día a todos los que estamos trabajando cada día de nuestra vida por nuestras familias, por la comunidad, para poder ser mejores y vivir mejor. Este barrio es un ejemplo de organización, de comunidad organizada y de presencia del Estado. Itatí es para nosotros, la muestra de lo que debemos ser y hacer como Municipio de Quilmes. Muchísimas gracias por estar acompañándonos entre todos y siendo parte de este encuentro de avance del barrio”, expresó Mayra.“Estuvimos en Navidad también celebrando que estaba progresando el barrio aún en este contexto tan difícil, porque tenemos un Presidente al que no le importa la vida de nuestra gente. A pesar de que Milei haya desfinanciado la obra pública y sea tan cruel e insensible, quienes tenemos el corazón puesto en el pueblo y en la gente vamos a seguir trabajando para cuidarnos, para protegernos, para defendernos pero también para construir y que los próximos tiempos sean mejores”, sostuvo.En esa línea, la Jefa comunal subrayó: “Hay que trabajar organizadamente, militar y construir esa Argentina en la que alguna vez hemos vivido. Y la vivimos en este país con Néstor Kirchner y con Cristina Fernández de Kirchner. Esa Argentina es posible y va a volver a ser posible con los vecinos y las vecinas organizados, con la militancia siempre pensando y construyendo en colectivo. Si uno sigue las palabras de Cristina y trabaja todos los días con el pueblo, con la gente, siendo parte de lo que uno es parte, nunca nos vamos a equivocar. Con Cristina y con el pueblo siempre”.Por su parte, Máximo Kirchner señaló: “Toda la comunidad de Itatí trabajando en conjunto con su Intendenta, con Mayra, que va logrando todo esto, la verdad que infla el pecho y da ganas. No siempre todos tenemos los mejores días ni los mejores tiempos, pero cuando uno viene acá y ve la fuerza de pelea que hay y las ganas de organizarse, uno encuentra ese combustible para ir a dar las peleas que hay que dar. Cada vecino y vecina de Itatí ha tenido que laburar y seguirá laburando con todos los gobiernos de Argentina. Lo que tienen que tener claro cada uno de ustedes es con qué gobierno se puso en valor el trabajo que cada uno de ustedes hace”.“A 10 años de que la compañera Cristina se haya ido de la presidencia, quedó muy claro cuándo fue que más alcanzó la plata y más oportunidades hubo. Habría que ser ciego para recorrer y creer que no falta nada. Pero con una compañera como Mayra, que los quiere y que habla con respeto de sus vecinos y vecinas, que trabaja con responsabilidad, y que no los ve como votantes sino como una responsabilidad porque salió de acá. Mayra salió de Quilmes, quiere a la gente y esa es la condición que cualquier dirigente y que cualquiera de nosotros y nosotras tiene que tener”, resaltó.La obra, que se realiza en conjunto con el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), contempla la pavimentación de hormigón con cordones y la iluminación pública con tecnología LED sobre nuevos postes en las calles Pampa entre Falucho y Levalle; Falucho entre Pampa y Misiones; Misiones entre Falucho e Ituzaingó, Chaco entre Ayacucho y Falucho, y Ayacucho entre avenida Montevideo y Formosa, en una longitud de desarrollo de aproximadamente 1.750 metros.Tras ello, la Jefa comunal y el Diputado Nacional asistieron al festival popular del barrio que tuvo diferentes actividades recreativas como juegos, música, shows y donde se cocinaron unas 1.500 porciones de locro que empezaron a servirse desde el mediodía. Allí tomó la palabra el hermano Coco, de la parroquia Itatí, quien bendijo a cada uno de los trabajadores presentes y recordó con cariño al recientemente fallecido Papa Francisco.“Francisco nos dejó un legado: en el mismo barco todos y si no lo hacemos entre todos, sobre todo la comunidad organizada y el Estado juntos, no vamos a salir adelante. Hoy bendecimos estas calles que traen debajo de este grueso y potente pavimento, el agua y la cloaca. 70 años en nuestro barrio para que este momento podamos celebrarlo y justo en el Día del Trabajador. Muchos de los trabajadores que hicieron esta obra pública son de nuestro barrio. Feliz día a todos los trabajadores”, remarcó Coco.Del evento participaron funcionarios del Ejecutivo Municipal, concejales y concejalas, legisladores provinciales, dirigentes, representantes de instituciones y entidades, vecinos y vecinas.