Milei en Davos: criticó el feminismo, negó el cambio climático y afirmó que "el socialismo condena a la pobreza"

El presidentedisertó en el Foro Económico Mundial donde alabó al capitalismo y aseguró que "occidente está ante una gran amenaza" por la expansión de "ideas socialistas" que generan "pobrismo". Además negó el cambio climático y cuestionó al feminismo.", sostuvo Milei al exponer en el Foro Económico Global de Davos, en Suiza, donde se reúnen jefes de Estado y empresarios de las finanzas.En ese sentido, Milei opinó que "la doxa de izquierda atacó al capitalismo por una cuestión de moralidad" y sostuvo que la "justicia social no aporta al bienestar general" de las poblaciones. Y mencionó a la Argentina al señalar que desde que "abandonó hace 100 años el modelo de la libertad" y puso en práctica políticas "colectivistas", los argentinos son "más pobres".Y cuestionó la "justicia social" al considerar que "es violenta y es injusta, porque el Estado se financia a través de impuestos que se cobran de manera coactiva". "El Estado se financia a través de la coacción y a mayor carga impositiva, mayor es la coacción y menor es la libertad. ¿Acaso alguien paga los impuestos de forma voluntaria?", cuestionó al leer su discurso.. La evidencia empírica es incuestionable, es el único sistema moralmente deseable para lograrlo", aseguró.Y marcó: "Gracias a él, el mundo hoy se encuentra en su mejor momento. Es más libre, más rico, más pacífico y más próspero que en cualquier otro momento de nuestra historia".En esa línea, llamó a defender las instituciones fundamentales de la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la libre competencia, la división del trabajo y la cooperación social. "El capitalista es un benefactor social que, lejos de apropiarse de la riqueza ajena, contribuye al bienestar general", sostuvo.Y criticó la intervención de los estados para regular a los monopolios y de esa forma criticó la mayor competencia en la economía. Para Milei, el Estado "castiga" al capitalismo y al capitalista "por tener éxito", bloqueando su proceso de descubrimiento y destruyendo sus incentivos. "Si no cruzamos estas ideas vamos a tener cada vez más Estado, más regulación, más socialismo, más pobreza, menos libertad y en consecuencia peor nivel de vida", lanzó.En el foro, el mandatario nacional calificó a un empresario exitoso como "un héroe" y sostuvo que occidente está en peligro porque en los países "socaban los fundamentos del libertarismo, abriendo las puertas al socialismo, al pobrismo y al estancamiento". "Nunca debe olvidarse que el socialismo es empobrecedor que fracasó en todos los países en los que se aplicó", insistió.Cerca del cierre de su discurso, Milei llamó a defender "el modelo que llevó a la humanidad al progreso más espectacular de la historia" y a retomar "el camino de la prosperidad" con libertad económica. "No se entreguen a una clase política que lo unico que quiere es perpetuarse en el poder. Ustedes son benefactores sociales, son héroes. Ustedes son los creadores del periodo de prosperidad mas extraordinario que jamas hayamos vivido. Que nadie les diga que su ambicion es inmoral", concluyó frente al Foro.El Presidente apuntó contra el socialismo, al que acusó de "cambiar su agenda" dejando atrás la lucha de clases y el sistema económico para reemplazarla por "otros supuestos conflictos sociales" entre los que mencionó a la "pelea ridícula y anti-antinatural entre el hombre y la mujer". ", la piedra fundacional de nuestro credo dice que todos los hombros somos creados iguales y todos tenemos los mismos derechos inalienables otorgados por el creador", aseguró.Para el Presidente, esa agenda fue instalada gracias a la "apropiación de los medios, la cultura, las universidades y los organismos internacionales"., sea en formato de ministerios de la Mujer u organismos internacionales", dijo Milei cuestionando al feminismo.Además, negó el cambio climático y cuestionó su posición en la agenda: "incluso llegando a abogar por mecanismos de control poblacional o la tragedia del aborto", manifestó."Lo más cruel de la agenda ambiental es que los países ricos, que se hicieron ricos explotando legítimamente sus recursos naturales, ahora pretenden expiar sus culpas castigando a los países más pobres e impidiéndoles desarrollar sus economías por un presunto crimen que no cometieron", añadió el mandatario.