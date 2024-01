18.01.2024 / RELACIONES INTERNACIONALES

"Está haciendo turismo presidencial", consideró Cafiero sobre Milei en Davos

También denunció que el mandatario "banaliza la cuestión Malvinas" y expresó su preocupación: "Espero que no haya otro pacto Foradori-Duncan". Hizo referencia al vergonzoso pacto entre Mauricio Macri y la primera ministra Teresa May, señalando similitudes entre la reunión de Milei con el responsable de política exterior británico y la de Macri con May.