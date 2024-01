En medio de los cruces con gobernadores, Milei exigió a Hamas la liberación de rehenes

El presidentereclamó la liberación de los rehenes en poder de la organización islamista Hamas, aseguró que su gobierno estrechará los vínculos con el el Estado de Israel y pidió que las atrocidades “no se repitan nunca más”, al participar del acto conmemorativo por el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto.y exige la liberación inmediata de todos los civiles secuestrados, incluidos nuestros once compatriotas", remarcó el Presidente durante su discurso en la sede del Museo del Holocausto, ubicado Montevideo 919 de esta capital.Además, Mileien lo que constituirá "un nuevo capitulo en la fraternidad entre nuestras dos naciones" y pidió que las atrocidades “no se repitan nunca más”."Este nuevo gobierno tiene la vocación de volver a Argentina un país libre y pujante, que vuelva a ser visto con esperanza y admiración. Un país que vuelva a ser destino para acoger a quienes huyen del yugo de la opresión y que buscan paz y la posibilidad de prosperar como lo hizo con el pueblo judío", destacó.El Presidente remarcó la posición argentina de "intransigencia contra el terrorismo" a la vez que sey a la tragedia del atentado de la embajada de Israel"."Desde el Holocausto que no ocurría el asesinato coordinado de tantos judíos en masa en un mismo día. En un contexto global de resurgimiento del antisemitismo tenemos que ser firmes en nuestra posición de intransigencia contra el terrorismo y no mirar par otro lado", consideró el jefe de Estado al lamentar los hechos de violencia ocurridos en Israel el pasado 7 de octubre cuando se produjo el ataque de la organización Hamas.Milei honró el recuerdo de los sobrevivientes de Holocausto y destacó que el pueblo judío expresa "la fortaleza y la esperanza y la resiliencia" que definió como "la cualidad de enfrentar la adversidad, resistir la opresión y volver a florecer"."Las historias de los sobrevivientes que albergamos en nuestro país son testimonio de fortaleza y esperanza. Sus historias de vida son ejemplo y nos dictan el imperativo moral de mantener viva la memoria para que atrocidades como estas no se repitan nunca más"; subrayó.Estuvieron presentes los ministros Diana Mondino (Relaciones exteriores y Culto), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Sandra Pettovello (Capital Humano), Luis Petri (Defensa), el asesor, Santiago Caputo, el jefe de gobierno, Jorge Macri y el presidente del Museo del Holocausto de Buenos Aires, Marcelo Mindlin.