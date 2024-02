David Cameron aseguró que las Islas Malvinas serán británicas "posiblemente para siempre"

El Canciller británico,lanzó un provocativo mensaje en su visita a las Islas Malvinas la cual fue repudiada por gobernadores y funcionarios de Unión por la Patria. Desde allí aseguró que el archipiélago será británicoA su vez explicó que los habitantes podrán seguir "el tiempo que quieran" bajo la administración británica y "como muestra de respeto" visitó el cementerio de Darwin, donde descansan los soldados argentinos caídos en la guerra.agregó el ex primer ministro del Reino Unido entre 2010 y 2016, según declaraciones recogidas por la agencia Press Association (PA) en Puerto Argentino y citadas por AFP.Entre sus actividades en el archipiélago, el Canciller brindó un homenaje "a todos aquellos que perdieron la vida durante el conflicto de 1982"., sostuvo Cameron con un posteo en su cuenta de X.En la misma sintonía, el ministro de Relaciones Exteriores británico manifestó que los isleños "son absolutamente bienvenidos" en el Reino Unido, y agregó:El vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó en su habitual conferencia de prensa que "la visita de David Cameron a Malvinas es un tema de agenda de Cameron y en tal caso nosotros del gobierno inglés no tenemos porqué opinar sobre la agenda de otros países". "Nosotros naturalmente reafirmamos nuestros derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas y así seguirá ocurriendo. Ese es el deseo, me parece, de todos los argentinos", agregó el funcionario.En referencia a un eventual pedido de explicaciones por parte de la Canciller Diana Mondino a Gran Bretaña sobre la visita de Cameron en la próxima Cumbre del G20, Adorni detalló:, afirmó Melella desde su cuenta personal de X.Ningún representante colonial de un Estado que atenta contra nuestra integridad territorial mancillando la memoria y el sacrificio eterno de nuestros Héroes de Malvinas será bienvenido en nuestra provincia", dijo Melella, quien declaró "Persona Non Grata" a Cameron en toda la extensión territorial de nuestra provincia.Al repudio de Melella, se sumó en las últimas horas el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora:. "Consentir esta acción, que agrede nuestra soberanía nacional, sería claudicar en nuestro justo reclamo", añadió el mandatario provincial.Del mismo modo, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, expresó su adhesión al "comunicado del gobernador, @gustavomelella, repudiando la visita del ministro de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña, David William Donald Camerón, a las Islas Malvinas".