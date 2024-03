Se burlaron de Milei en la TV española: la "reunión de gabinete" con sus perros

El cómico español Joaquín Reyes imitó al presidente Javier Milei en el programa El Intermedio, que se emite por el canal La Sexta. La parodia del líder de La Libertad Avanza salió en el segmento Zanguangos. Reyes se burló de la “violencia” de Milei, de su obsesión por lo estético y de la relación que mantiene con sus perros.El sketch comenzó con el Presidente parado desde el balcón de la Casa Rosada, el día en que asumió: “Hoy empieza una nueva era en la Argentina. No viene acá a guiar corderos, viene a guiar leones”. Luego, apareció en un camarín diciendo: “Es que soy un épico. El pueblo argentino me adora. Soy como Maradona, pero les voy a meter más goles”.Tras reír descontroladamente le habló a los televidentes:Luego, dijo:En otro momento, ironizó sobre el vínculo con sus perros: “Cumbre de asesores. A ver Milton ¿qué me traes?”, le pregunta a uno de sus mastines ingleses, que le responde con ladridos. “Privatizar la sanidad, ajá… Y cuando alguien se muera, en vez de llevarlo a la morgue, dejarlo en el parque para que jueguen con los huesos. Re bien”. “Murray… Cagar en el jardín de Cristina Fernández. ¿Yo incluido? Cuenta con ello”, es otra de las posibilidades que surge de su intercambio ficticio con otro de los canes. “Robert… No, perro. ¿Qué haces lamiéndote…? Ah, que es libertad. Bueno, entonces sácale brillo”.Y recuerda a Conan: “Estábamos tan unidos, compartíamos tantas cosas. Cuando se fue en 2017, los dos dejamos de mover la colita. Lo quería tanto que es como si siguiera aquí conmigo”. Se ve un pequeño ataúd con correa: “De hecho, sigue conmigo”.Más tarde, nuevamente desde el balcón de la Casa Rosada, el Milei personificado aparece blandiendo una motosierra.”, exclama a la vez que intenta encender la herramienta sin éxito. “Esto no va. Habría que llamar al Ministro de Agricultura. Pero cierto, no tenemos. Podríamos poner a mi hermana [Karina Milei]. De esta salimos todos colocados, toda la familia. Como los Darín o los Alterio, o cualquier saga de actores argentinos”, bromea.La última escena muestra a “Milei” sentado en un banco hablando con otros mandatarios. “Estoy chateando con mis amigos Trump, Bolsonaro, Orbán y Meloni. Y el pibe este gallego, que es no es gallego… Este… ¿Cómo se llama?”, relata con una ácida referencia al presidente de VOX, Santiago Abascal".Y explica: