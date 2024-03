Diana Mondino dijo que es absurdo otorgar créditos a jubilados porque van a morir

La canciller Diana Mondino fue una de las invitadas a La noche de Mirtha Legrand (El Trece, El Tres) y, entre panes y cubiertos, habló de los créditos otorgados por Nación Seguros, en una causa en la que está imputado el ex presidente Alberto Fernández.En ese contexto, la funcionaria libertaria aseguró: “Si sos un jubilado, arriba de no sé cuántos años, es seguro que te vas a morir. Entonces, ¿para qué estás haciendo este tipo de cosas?".Todo comenzó con un ida y vuelta entre La Chiqui y la periodista Mónica Gutiérrez. Entonces, Mirtha le preguntó a Mondino por la maniobra por la cual las y los jubilados que solicitaban créditos en la ANSES estaban obligados a contratar un seguro con la compañía Nación Seguros.La canciller calificó como un "escándalo" dichas pólizas. “Es absurdo. Por definición, todos algún día nos vamos a morir y si sos un jubilado, arriba de no sé cuántos años, es seguro que te vas a morir. Entonces, ¿para qué estás haciendo este tipo de cosas?", afirmó Mondino.A lo que Mirtha, de 97 años, respondió: "Yo pienso vivir muchos años más, si Dios quiere". Por su parte, Gutiérrez intervino y expuso que “una persona puede vivir hasta los 106 años”: "No es tan seguro que nos vamos a morir”.