El Gobierno señaló que "no hay evidencia suficiente" sobre la efectividad de la vacuna contra el dengue

El Gobierno puso en duda el uso de las vacunas contra el dengue al remarcar que "no hay evidencia suficiente sobre su efectividad", en medio de la ola de muertes y contagios en todo el país por el virus.", señaló en conferencia de prensa el vocero presidencial Manuel Adorni atajando el reclamo al Gobierno de que garantice la vacuna.pasado la comercialización en el territorio nacional de la inoculación desarrollada por el laboratorio japonés Takeda. Por el momento, está disponible en en algunos centros vacunatorios y próximamente en farmacias.Con el nombre de TAK-003, la vacuna demostró protección independientemente de que la persona haya tenido o no contacto previamente con el virus y sin la necesidad de un análisis de sangre confirmatorio. La inoculación se basa en el virus del dengue 2, al que se añade ADN de los otros tres serotipos para proteger contra cualquiera de los cuatro tipos de dengue. Por eso, se trata de una vacuna tetravalente.La declaraciones del vocero presidencial se dan en medio aumento de contagios y muertes por dengue en el país, y luego de que la conductora Mirtha Legrand le pidiera al Gobierno que garantice las vacunas gratis contra el virus.La "Chiqui" invitó a su programa transmitido en la noche del sábado al infectólogocon quien a abordó la problemática del dengue en el país y no dudó en manifestar su inquietud: "Terribles las cosas que están pasando. Ay, terribles".remarcó la conductora.Ante lo que el infectólogo aclaró que cada dosis cuesta "aproximadamente 70.000 pesos", aunque el valor depende de la obra social o prepaga de cada persona. Debagg explicó que las dos dosis necesarias, al tiempo que afirmó que de esa manera "reduce el 95 por ciento de probabilidad de que una persona se hospitalice".