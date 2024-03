Estado liberal pero interventor: el Gobierno se mete en las paritarias y les impone un techo bajísimo

De la mano del ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, el Gobierno decidió meterse de lleno en las paritarias para imponerles un techo bajísimo con una maniobra que se repite en en varios sindicatos: evadir su rol de contralor en las negociaciones salariales para habilitar a los empresarios a retacear aumentos pactados por las propias cámaras sectoriales.Antes de ser echado de la Secretaría de Trabajo por el aumento de sueldos al presidente Javier Milei y los demás altos cargo,había recibido la orden del ministro de Economía deLa maniobra se aplicó en el gremio de camioneros, alimentación, textiles, encargados de edificios, plástico, aceiteros, molineros, mineros y pasteleros, entre otros. Incluso un grupo de organizaciones del rubro industrial prepara por esta omisión una presentación judicial contra la administración libertaria. Esos gremios señalan, según consignó Ámbito, que les resulta más sencillo garantizarse el cumplimiento de los aumentos mano a mano con las empresas de sus respectivas actividades que ante los funcionarios.En sí misma la modalidad no es novedosa, pero lo que antes era una prerrogativa de un Gobierno para complicarle la vida a un dirigente sindical o un intento de obstaculizar una suba salarial puntual,, que todavía no conoce quién será su nuevo titular.La homologación es un acto administrativo propio de las relaciones laborales que consta del control de legalidad por parte de las autoridades de Trabajo. Contra el criterio de normativas de décadas atrás, en las que el Ejecutivo se reservaba el derecho de analizar los convenios colectivos y los acuerdos paritarios bajo la lupa de criterios de "oportunidad" o "conveniencia", la ley laboral 25.877 de 2004 sólo establece como límite el cumplimiento de la normativa vigente. El artículo 22 de esa ley indica que "la homologación deberá producirse dentro de un plazo no mayor de 30 días de recibida la solicitud, siempre que la convención reúna todos los requisitos establecidos a tal efecto" y agrega que "transcurrido dicho plazo se la considerará tácitamente homologada".En los primeros dos meses de gestión de Javier Milei, en diciembre y enero, los salarios del sector formal cayeron 20,7%, es decir todo lo que derraparon en los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri y el cuádruple de lo que bajaron en la administración de Alberto Fernández (-5%). En enero, el salario registrado subió 14,7% frente a una inflación del 20%.Hubo paritarias que cerraron el primer mes del año con subas muy por encima del índice de precios al consumidor (IPC), como aceiteros (41%), calzado (31%), mecánicos (38%), comercio (33%), textiles (31%) o seguros (32%), pero venía a compensar el descalabro que provocó la devaluación de diciembre. Además hay otros sindicatos y trabajadores que no consiguieron ningún alza en enero, como las empleadas domésticas, o que lograron subas por debajo del IPC, como los colectiveros (11%) o los de clubes (12%).