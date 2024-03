Tras la advertencia del paro de colectivos, el Gobierno enviará los subsidios adeudados a las empresas de transporte

El Gobierno acordó con las patronales del transporte un esquema de pagos vinculados a los subsidios adeudados, luego de la amenaza de UTA de un paro de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires donde los trabajadores seguían sin cobrar la actualización salarial cerrada en la paritaria de febrero.En la reunión entre el Gobierno y las cinco cámaras patronales se dialogó sobre el esquema de los pagos pendientes que tiene el Estado nacional con las empresas y se analizó la obligación salarial de los empresarios con sus trabajadores.Pero no nos quedó claro si van a llegar a hacerlo, no quedó seguro”, sostuvo el jueves Luciano Fusaro, de AAETA, a El Destape.En ese contexto, el Gobierno aclaró que es deuda de enero y febrero no es sólo nacional sino que también corresponde a la provincia de Buenos Aires. “El esquema de pagos era el que ya estaba establecido por pauta nacional. Eso es lo que se les marcó hoy a las cámaras. Ese monto total no es la deuda de Nación”, destacaron en la secretaría.Desde la UTA habían advertido el jueves por la mañana que se corría "riesgo" de que "en los próximos días no haya transporte público de pasajeros en el AMBA" ante el incumplimiento al acta acuerdo firmada el 2 de febrero "y homologada por la autoridad de aplicación, con fecha 19 de febrero, referente a la recomposición salarial, de los trabajadores nucleados en UTA". Ahora,trabajadores y trabajadoras del sector aguardan que se les acredite la recomposición salarial acordada y ya homologada por las autoridades nacionales.