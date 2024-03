Importantes operativos desde la medianoche en La Matanza por el temporal que afecta al AMBA

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, precisó anoche que, desde el inicio de la fuerte tormenta que azota una vez más la Ciudad y el Gran Buenos Aires, se desplegaron diferentes operativos a lo largo y ancho del distrito





Los trabajos, según dio cuenta el jefe comunal, están a cargo de Defensa Civil, junto con las fuerzas vivas locales, la Guardia Urbana municipal, Bomberos y voluntarios.El comité de emergencia continúa con los trabajos que iniciaron a primeras horas de la noche de ayer, supervisando el estado de las bocas de tormenta; el nivel de los arroyos, donde no se han ocasionado desbordes gracias al mantenimiento y limpieza que se realiza constantemente; a su vez, intervienen ante la presencia de árboles caídos o voladuras producto de las fuertes ráfagas de viento; entre otras contingencias.Cabe destacar que no se produjeron daños sobre personas, y se realiza un fuerte seguimiento del estado de situación en todo el distrito, tanto con los móviles que recorren las ciudades, como a través de las imágenes obtenidas por las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo municipal (COM). Defensa civil informó que hasta las 6 h de la mañana, las anegaciones producidas estaban disminuyendo y recuperando la normalidad.El intendente Espinoza agradeció, una vez más, el acompañamiento de toda la comunidad y los equipos de emergencia, en esta compleja situación, y resaltó: “Vamos a seguir trabajando fuertemente para cuidar y proteger a nuestras vecinas y vecinos”.Frente a la continuidad de las condiciones meteorológicas, se recomienda a la comunidad permanecer en lugares seguros, no mantenerse cerca de árboles y postes de electricidad; y ante una emergencia, comunicarse inmediatamente con Defensa Civil al 4651-1838 | 103; los Bomberos: 100 y Policía: 911.