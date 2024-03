"Ocupaciones pacíficas": desde ATE advierten medidas de fuerza ante los despidos masivos

Ante la posibilidad de despidos masivos en el Estado, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) advirtió sobre la posibilidad de llevar a cabo "ocupaciones pacíficas" en los ministerios y dependencias oficiales.Según Rodolfo Aguiar, el próximo 31 de marzo vencen más de 70 mil vínculos contractuales en la Administración Pública Nacional, de los cuales 65 mil se encuentran bajo la denominación de planta transitoria, mientras que otros 6 mil son de Asistencia Técnica y Profesional.

En referencia a los dichos de Milei sobre la no renovación de contratos en el PAMI, Aguiar criticó al presidente y afirmó: "El Presidente no conoce el Estado. Sólo hace falta aplicar el sentido común para saber que no se podría reducir la planta funcional de la Administración Pública en esa cantidad".El dirigente sindical anticipó que desde ATE están organizando un horario para que los turnos del próximo 3 de abril ingresen de manera masiva y simultánea frente a la posibilidad de bloqueos por parte de las Fuerzas de Seguridad en los ministerios y dependencias.