En vísperas del tratamiento de la nueva Ley ómnibus, Pichetto pidió a Milei "bajar los decibeles" contra la oposición

En las horas previas al debate de la nueva Ley ómnibus y tras las recientes declaraciones de Javier Milei, el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto dejó un fuerte mensaje para el Presidente, al advertirle que es necesario "bajar los decibeles" en la confrontación con la oposición.“Para construir la unidad nacional hay que bajar los decibeles desde el Poder Ejecutivo. Si no estás de acuerdo con algo sos una casta que no sirve. Yo entiendo el juego, pero lo que sirve para ganar no sirve para gobernar”, remarcó el titular del bloque Hacemos Coalición Federal en diálogo con Radio Rivadavia.Al mismo tiempo, Pichetto aconsejó a Milei que para lograr consensos y sumar apoyo debe “seducir” y “captar a los sectores medios”. No obstante, sostuvo que cree “que el Gobierno debe tener los elementos para gobernar”, aunque ello “implica asumir los costos, no se puede tener un millón de amigos”.De todas maneras, no ahorró en cuestionamientos a la forma en que el Gobierno puso en debate la ley Bases. Según Pichetto "hay una devoción por las grandes leyes como si fueran grandes hechos transformadores”.“Si el Gobierno hubiera hecho una ley más acotada en diciembre la hubiera tenido”, esgrimió, y agregó un nuevo llamado de atención al Poder Ejecutivo: "Estamos de vuelta frente a un debate donde va a haber 400 artículos entre bases y capítulo fiscal”, expresó.Por otra parte, el diputado nacional calificó al Pacto de Mayo como “un hecho simbólico e importante, aunque tengo visiones críticas”.