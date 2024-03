Milei contra todos: llamó ignorante a López Obrador y calificó de asesino terrorista a Petro

Petro anunció que retirará al embajador en Buenos Aires y que pedirá expulsar al diplomático argentino en Bogotá.

El presidente Javier Milei volvió a realizar declaraciones contra sus pares regionales. En esta oportunidad, llamó “ignorante” a Andrés Manuel López Obrador (México) y calificó como “asesino terrorista” a Gustavo Petro (Colombia).En una entrevista que se emitirá en la CNN el domingo por la noche, Milei fue consultado sobre las elecciones mexicanas del 2 de junio y crítico fuertemente a AMLO: “Es un halago, quehable mal de mí me enaltece”.El vínculo entre ambos mandatarios siempre estuvo marcado por la hostilidad: en 2023, antes de ganar las elecciones, Milei había considerado que el mandatario mexicano “es verdaderamente patético, lamentable, repugnante”. A modo de respuesta, AMLO disparó: “Llega el nuevo gobierno y dice que se acaban los subsidios, ya no va haber inversión pública, el que quiere estudiar tiene que pagar, el que se enferma tiene que pagar... ese es el modelo neoliberal. El Estado en Argentina asume las deudas de una élite de potentados. (...) Es quitarle a los de abajo para darle a los de arriba, eso es lo que están haciendo. No va a funcionar”.Estas declaraciones de Milei agravan la tensión con México, pero también con Colombia porque -en la misma entrevista- Milei también arremetió contra el colombiano Gustavo Petro: “Mucho no se puede esperar de alguien que”.A raíz de estas declaraciones,No es la primera vez que el presidente argentino cuestiona de una forma tan virulenta al político colombiano: a fines de enero lo llamó “comunista asesino” y un mes después, durante una exposición en la Conferencia Política de Acción Conservadora que se realiza en Maryland (Estados Unidos), agregó que “es una plaga letal para los propios colombianos”.