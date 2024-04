Kreplak desmintió el uso de fondos públicos para un documental sobre la pandemia

Se habló mucho del tráiler de “Pandemia: Gestionar lo desconocido”, sobre quien lo hizo, como se hizo y porque se hizo. Es el tercero que hacemos desde la Fundación Soberanía Sanitaria. No tuvo costos para el Estado y fue hecho de manera voluntaria como los anteriores. Lo cuento: — Nicolás Kreplak (@nkreplak) April 2, 2024

Tras la polémica que se generó por el trailer, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, desmintió el uso de fondos públicos para el documental “Pandemia: Gestionar lo desconocido”, un filme dirigido y producido por el propio funcionario."Se habló mucho del tráiler de “Pandemia: Gestionar lo desconocido”, sobre quien lo hizo, como se hizo y porque se hizo. Es el tercero que hacemos desde la Fundación Soberanía Sanitaria. No tuvo costos para el Estado y fue hecho de manera voluntaria como los anteriores", aclaró Kreplak desde su cuenta oficial de X.Y lanzó: "Entiendo que no puedan comprender que no hay rédito detrás de este documental. Lo hacemos porque nos gusta, porque nos parece importante contar lo que hacemos y porque es una manera de reivindicar y homenajear a los cientos de trabajadores de la salud que tanto nos cuidaron".De esta manera, enumeró los anteriores documentales que realizaron a partir de 2019 con la productora: "El primero que hicimos se llama La Insubordinación de los Privilegiados, a través de tres historias cuenta la dificultad del acceso al sistema y como predominan los intereses de la ‘industria de la enfermedad; En 2021 estrenamos El Porvenir de la Vida en Común que retrata el proceso de desmanicomialización en PBA, a través de personas que parecían condenados a vivir en psiquiátricos pero que recuperan la posibilidad de interactuar en una vida en sociedad”.Y finalmente se refirió al documental de la polémica: “Después de 4 años de trabajo y de registro a la par de la gestión vamos a estrenar 'Pandemia'. Tiene el aporte de muchos compañeros y compañeras que participan de la Fundación Soberanía Sanitaria y que quisieron ser parte del proyecto"."La Fundación es un espacio de debate, construcción e intercambio donde conviven sanitaristas de los 70 con médicos, médicas y profesionales de la salud jóvenes. Anualmente produce cursos, diplomaturas, ciclos y charlas formativas con cohortes constantes de egresados e ingresantes", detalló el ministro.En este marco, hizo referencia al Día del Veterano y de los Caídos en la guerra de Malvinas y nombró héroes a las personas que trabajan en el área de salud, quienes "cuidaron y salvaron vidas acompañando a un pueblo que hizo una fuerza muy grande para lograr que resultados mucho mejores que otros países". Al respecto, difundió un cuadro comparativo.