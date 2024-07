"Señor desesperado por cajas": Santiago Caputo amenazó a Macri, mostró armas y le bajaron la cuenta

parece ajustarse a la relación entre la noche del lunes y la mañana del martes de Red @SnakeDocLives, la cuenta que se le atribuye a Santiago Caputo y que no niega, luego de aparentar una acusación hacia Mauricio Macri de "rayar" al Gobierno en medios en busca de "cajas" y "poder", advertirle que "se adapte o muera" y, luego y en un mensaje separado, ostentar armas de guerra con un video robado que le valió la suspensión de la cuenta de X

"Al señor desesperado por cajas y resortes de poder que habla con todos los popes del periodismo nacional viendo como rayar al gobierno le queremos decir que se adapte o muera. Su tiempo ya pasó"

Noches alegres, mañanas tristes. pic.twitter.com/XejOdEMnV2 — Noe Barral Grigera (@nbg__) July 23, 2024

Santiago Caputo en uno de sus ataques de attentionwh0re subió un video mostrando su supuesto arsenal de armas. El video era un clip robado a la cuenta de @TREXARMSinc



NO AVIVO MÁS GILES.

DEJEN DE SUBIRLE EL PRECIO A ESTE FANTASMA QUE DE LOS ASESORES DE MILEI ES EL MÁS PANCHO pic.twitter.com/iscxuoqV9U — Dengue Xiaoping (@denguereturns) July 23, 2024

La máxima "noche alegres, mañanas tristes" - que fijó para el caso la periodistaen base al argumento del ahora ex Boca Juniorspara su incapacidad de entrenar post cumple -Todo el periplo nocturno sucedió mientras el periodista de LN+lanzaba su editorial y proporcionaba un lugar destacado allí - como en todas las últimas ediciones - al rol en las sombras del asesor central de, cosa que la cuenta @SnakeDocLives respondía en vivo, antes de iniciar el ciclo que terminó con la suspensión del perfil. Justamente, uno de los temas que tocó el editorialista fue la relación entre Caputo y dicha cuenta, reforzando la idea de que si no es él es alguien autorizado por él para reproducir sus ideas.Entre otros mensajes,, en un momento en el que la relación con Milei no atraviesa su mejor momento, tras la noche del Pacto de Mayo y las internas con, inicia la publicación del tuit que, lamentablemente, ya no puede verse por la suspensión de la cuenta pero que este medio pudo capturar.No conforme con aludir al presunto interés de Macri en ubicar funcionarios en cargos claves de la gestión libertaria, cosa que le obturaron, con señalar la histórica relación del ex presidente con medios y periodistas y con la referencia al fracaso de su gestión y el vínculo ambiguo con La Libertad Avanza, la cuenta atribuida a Caputo remató con más fuerza:Unos minutos después, y tras responder algunos mensajes de sus seguidores, @SnakeDocLives volvió a publicar en X, pero esta vez un video en el que se ven armas de guerra y de grueso calibre, en una aparente intención de mostrar que fue el usuario de la cuenta quien grabó armamento de su propiedad.Acompañó el video con un mensaje:@CJS@"Topo" Rodríguez es un exdiputado aliado de Roberto Lavagna y cercano a Sergio Massa. Diego Sehinkman es periodista de TN, la ANMAC es el organismo que regula la tenencia de armas y con el "enfermo mental" de Bioeconomía alude al ex secretario Fernando Vilella, cuya salida se produjo tras una crisis en la que fue "marcado" por el tuitero Gordo Dan - Daniel Parisini - se cambió el nombre de la dependencia.El problema de dicho video y las intenciones de quien sería Caputo, quien ostenta el manejo de diversos resortes y cajas del poder, como la AFI, fue doble:Más allá de la ostentación de poder, amenazas y violencia, o de la idea de mostrarse amenazante a través de armas en un video bajado de internet, lo que sí surge de lo sucedido como incógnita futura para la política argentina es si las "debidamente presentadas advertencias" de la cuenta atribuida a Caputo hacia Macri se manterializarán en un distanciamiento entre el PRO y LLA, en una guerra abierta o tendrán efecto en una sumisión del ex presidente al poder libertario.Justamente se prevé la reaparición pública y posiblemente la palabra de Macri en actividades del PRO en las próximas semanas. Pero además de lo discursivo, se vienen meses en que el Gobierno necesitará del partido amarillo en el Congreso para la activación y eventual aprobación de las reformas que pretende impulsar, como la laboral, la política, la jubilatoria o la baja de la edad de imputabilidad.