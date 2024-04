Epidemia de dengue: de la inacción de Nación a los repelentes y vacunas de las provincias

El contraste de la no política de Milei para el combate contra la epidemia de dengue es lo que están haciendo varias provincias. Buenos Aires, Formosa, Santa Fe, Tucumán y Chaco, por ejemplo, tienen laboratorios estatales que fabrican repelente para que sus habitantes puedan acceder al repelente

Mientras que, con cierta calma comparada con las semanas previas, lasigue colmando guardias en un contexto en el que no existen repelentes ni insecticidas disponibles en todo el país, (R=se observa un profundo contraste entre el "trabajo" del Ministerio de Salud de la Nación bajo gestión de Javier Milei y las acciones de los estados provinciales administrados por diversos signos políticos(R).A nivel nacional,. A su vez, con más de dos meses de brote, recién en las últimas horas el ministroapareció y se le conoció la voz. Mientras, no hay repelente ni insecticidas y la gestión libertaria recién esta semana, al iniciarse abril, tomó una medida, de tenor y resolución con poco vuelo.“Se me criticó mucho, pero en esto quiero ser claro. La salud no escapa a la realidad nacional. Quiero ser claro con esto”, comenzó diciendo el funcionario nacional durante una entrevista conpor TN.En ese sentido le preguntó a su entravistador si no le "llama la atención que hace cuatro días" él está "en cadena nacional" y adjudicó esa situación no a que es ministro de Salud de un país que sufre una epidemia de dengue sino a que lo "aprietan".. Es mejor decir una verdad incómoda. Hay intereses. El Presidente está convencido de lo que hacemos y las decisiones que vamos a tomar en el área de salud tienen que ver con la evidencia científica que tenemos en este momento para tomar decisiones, no con aprietes”, se excusó de forma insólita.En ese punto, insistió en deformar la recomendación que le hizo la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CONAIN), que le advirtió sobre la necesidad de aplicar de forma focalizada la vacuna. Según Russo, en cambio, "la vacuna es segura y eficaz", pero "no es una herramienta validada para mitigar el brote".Sobre la falta de repelente, básicamente Russo reconoció que no hizo nada y que lo que se espera es que el mercado lo resuelva, cosa que no está sucediendo. Según el funcionario, la situación se resolverá "en dos semanas" y justificó la problemática en que "los productores cambiaron su logística" y están "produciendo a máxima capacidad", en medio de un brote histórico de dengue en todo el país.Sobre la decisión, anunciada hace semanas pero recién aplicada en las últimas horas, de permitir la importación de insumos o repelentes terminados, es decir que los ciudadanos puedan comprar "puerta a puerta" esos productos y que lleguen "en los plazos" de las aplicaciones, como Amazon, que ofrecen ese servicio, Russo afirmó que “el ministro Luis Caputo liberó las vallas que tenían para importar no solo los productores con sus insumos básicos, sino el producto terminado con algunas medidas muy específicas"."También tenemos que decir estas verdades incómodas: nosotros no creemos tampoco que el Ministerio de Salud de la Nación es un supermercado para mandarle a los gobernadores, intendentes y ministros de salud de cada una de las regiones (distintos productos), porque así funciona el Ministerio”, se excusó.En las últimas semanas aumentaron potencialmente su producción ante la suba de la demanda que, admiten, fue mucho mayor que la que tenían planificada.En el caso de Formisa, el Laboratorio de Especialidades Médicas provincial (Laformed) fue creado por la provincia en 2002. Durante todo el año produce repelentes, pero también insecticidas, larvicidas -que es un líquido usado en las diferentes fumigaciones que ejecutan las brigadas sanitarias por el territorio- y paracetamol -también de demanda masiva ya que es el único analgésico que se puede tomar mientras se cursa la enfermedad-.El laboratorio abastece al Estado formoseño de repelentes de 110 mililitros a 3000 pesos, un tercio de los 10.000 pesos a los que actualmente se consigue un frasco de OFF (de 170 ml), en los comercios de cercanía de la Ciudad. Destacan, en ese sentido, que el producto de la mencionada marca cuya presentación es verde está compuesto por exactamente los mismos insumos.En la provincia de Buenos Aires es el Instituto Biológico "Tomás Perón", que forma parte del Ministerio de Salud provincial, el que fabrica un repelente que en 2023 produjo 13 millones de mililitros, que también fueron distribuidos en operatorios territoriales. "Desde hace un mes y medio aumentamos aún más la producción y estamos haciendo 10.000 frascos de 100 mililitros por semana. Todavía tenemos DEET porque preveíamos un brote, pero la realidad es que la demanda está siendo mucho mayor dada la inacción del Estado nacional. El limitante de la producción va a ser la materia prima", aseguraron desde el ministerio provincial a PáginaI12.En 44 municipios bonaerenses se distribuyeron de forma gratuita 10.000 frascos de repelente de la producción semanal del Instituto “Tomás Perón”.Chaco, por su parte, una provincia con alta incidencia de dengue, tiene Laboratorios Chaqueños, una empresa con participación mayoritaria estatal que comenzó con la fabricación del "Eco Repelente" para entregar en centros de salud y hospitales de la provincia.Además, la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS) elabora y comercializa un repelente a precio popular (5000 pesos) que se puede adquirir en supermercados y farmacias de la provincia del noreste argentino.La Asociación Argentina de Salud Pública agrega otros laboratorios estatales contra el mosquito. En Santa Fe, desde noviembre del año 2020, el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) que depende del gobierno provincial, fabrica el Repelente LIF, un spray de 145 milímetros con distribución es gratuita para articular estrategias de prevención del dengue, zika y chikungunya, entre otras enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti.En el NOA, es el sistema público de Tucumán el que fabrica un repelente en el empresa estatal Farmacia Oficial. "En los Caps (Centros de Atención Primaria de la Salud), donde una persona consulta por fiebre, queremos que regrese a casa con su repelente para protegerse", dijo el ministro de Salud de Tucumán, Luis Medina Ruiz, en declaraciones publicadas en el portal del gobierno local.