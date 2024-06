El Gobierno logró la aprobación general de la Ley Bases con el voto de Villarruel, pero se juega todo en la votación particular

Tras una larga jornada de debate, la Cámara de Senadores aprobó la Ley Bases y el paquete fiscal. Se trata de la votación en general, por lo que el oficialismo aún no puede cantar victoria parlamentaria porque resta el debate de capítulos particulares.Luego de obtener el quórum necesario gracias a la presencia del radical Martín Lousteau en el recinto, el oficialismo necesitó de Victoria Villarruel para desempatar, ya que la votación terminó en 36 votos afirmativos y 36 negativos. Como era de esperarse, la titular del Senado votó de manera afirmativa tras ratificarse la votación que terminó en empate.La Constitución nacional establece en su artículo 57 que el vicepresidente de la Nación, que a su vez preside el Senado, “no tendrá voto sino en el caso que haya empate en la votación”. Lo que terminó sucediendo hace minutos.De acuerdo con el dictamen de comisiones del Senado y con lo informado en la sesión del 12 de junio durante el tratamiento del proyecto, la Ley Bases podría sufrir cambios en capítulos controversiales respecto del texto aprobado por la Cámara de Diputados. De esta forma, el proyecto no se convertiría en ley al terminar el trámite en el Senado.De sufrir cambios, el trámite debe volver a Diputados. Si esta Cámara aprueba los cambios del Senado, el proyecto queda sancionado y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación y su posterior entrada en vigencia. Si la Cámara baja rechaza las modificaciones, pasa al Poder Ejecutivo sin modificaciones; es decir, con la redacción original.Por otra parte, si las modificaciones del Senado fuesen aprobadas con 2 tercios de los votos, la Cámara de Diputados necesita esa misma mayoría para insistir con la redacción original. Además, al recibir el texto modificado, la Cámara baja puede aceptar todas las modificaciones, o aceptar algunas y desechar otras, pero no puede introducir nuevos cambios.Vale mencionar que en la previa a la sesión del día de hoy, el oficialismo tuvo que ceder ante la presión de la oposición y eliminar la reforma previsional asi como también sacar de la lista de empresas privatizables a Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y a los medios públicos.En este contexto, el senador radical bonaerense Maximiliano Abad ya anunció que votará en contra de las facultades delegadas. Sin su respaldo, la única alternativa que tiene el Gobierno para sostener ese artículo es que el bloque de Santa Cruz, que no ayudó con el quórum, colabore ausentándose.