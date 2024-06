Día del Padre: las ventas de regalos cayeron 10,2% respecto al año pasado

Las ventas minoristas por el Día del Padre cayeron un 10,2% respecto a la misma fecha del año pasado, medidas a precios constantes, e impactaron especialmente al rubro de Cosméticos y Perfumería, que se desplomó un 37,4% y registró su peor Día del Padre desde la pandemia.Así lo informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) en base a un relevamiento que realizó este sábado y domingo en 157 comercios de todo el país. La caída en las ventas no sorprendió al 71% de los comerciantes, que esperaban una fecha débil, aunque el otro 29% vendió menos de lo previsto.El ticket promedio de los regalos fue de $31.574, el doble que en 2023 pero muy por debajo de la inflación interanual, que alcanzaba el 276,4% en el mes de mayo. Para los comerciantes, "no colaboró que la fecha coincida con un fin de semana largo".A pesar de que el 63% de los comercios ofrecieron promociones especiales, no alcanzó para repuntar las ventas. "Hubo cuotas sin interés y buenos descuentos por pagos en efectivo, pero igual la gente fue medida. Un destacado de la fecha fueron las compras colectivas, entre varios miembros de la familia, para ahorrar", indicó CAME.En la comparación anual, la única suba se registró en Indumentaria (+11,1%), explicado "por la baja base de comparación, los niveles de stock existentes y que los precios del sector se encuentran por debajo del promedio de la economía". El rubro más golpeado fue Cosmética y Perfumería (-37,4%).