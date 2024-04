El Gobierno se despegó de los dichos de Benegas Lynch sobre la educación obligatoria: "Lo que dice corre por su cuenta"

El vocero presidencial, Manuel Adorni, despegó este lunes al Gobierno de los dichos del diputado oficialista Alberto "Bertie" Benegas Lynch sobre la educación obligatoria, al expresar que es "un recurso fundamental" para el país.", destacó Adorni en su habitual conferencia de prensa ste lunes desde Casa Rosada, luego de que el legislador de La Libertad Avanza sostuviera que "la libertad también es que si no querés mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitás en el taller, puedas hacerlo".En ese sentido, remarcó: "". Y diferenció a La Libertad Avanza de la política argentina que "está acostumbrada a moverse en bloque" y ponderó las diferencias de ideas dentro del espacio fundado por el presidente Javier Milei al explicar que ellos "no se mueven en manada"."La postura del diputado no tiene porqué coincidir con lo que piensa el Gobierno; y te diría que. El aniquilamiento de la pobreza, más allá de tener un plato de comida todos los días, es que un chico pueda capacitarse y educarse", añadió el portavoz en sintonía con las expresiones de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello La ministra de Capital Humano había cruzado al legislador sin mencionarlo en sus redes sociales al señalar: “". "Esto permite que los niños puedan educarse, ampliando sus horizontes, para desarrollar un proyecto de vida propio en el contexto de culturas cada vez más complejas, lo que vuelve imprescindible una alfabetización integral”, remarcó.En ese sentido, Pettovello explicó que “la libertad de enseñanza, hija de la libertad de conciencia, promueve que los padres sean los primeros y naturales educadores, pero esto no conlleva un dominio ilimitado sobre sus hijos.”.