El Gobierno ratificó su respaldo a Israel ante la escalada de tensión en Medio Oriente y desestimó represalias terroristas

El vocero presidencial, Manuel Adorni, ratificó este lunes la postura de la Argentina de respaldar a Israel frente a la escalada de tensión en Medio Oriente por el ataque de Irán y remarcó la necesidad de “defender al mundo libre”.En su habitual conferencia de prensa matutina, Adorni negó que la postura del Gobierno ocasione una represalia terrorista: "No consideramos que ponernos de frente a un problema que tiene el mundo nos haga ser un blanco o cambie la situación de un país que ya tuvo dos atentados”.Sin embargo, detalló que “se están tomando las medidas para efectivamente tener un mayor control en la frontera y el Ministerio de Seguridad trabaja junto a Defensa e Interior para tener otro tipo de alertas ante cualquier episodio que nos puede llamar la atención”.“No tenemos más que ponernos del lado de los que defendemos el mundo libre. Neutral o no neutral quedó en desuso, creemos que el mundo hoy está en riesgo”, manifestóEn ese sentido, insistió: “El ataque de Irán consideramos que no es solo a Israel, sino a occidente, a la libertad individual, al mundo libre que defendemos. Nuestra postura es clara, defender las democracias, el mundo libre y el derecho de los ciudadanos que son atacados por estados y gobierno que no quieren la paz”.Por otra parte, explicó el rol que tuvo el embajador israelí Eyal Sela en la previa de la reunión del comité de crisis, que se desarrolló anoche. “El embajador no participó de la reunión de gabinete. Hubo una reunión previa con él, donde hizo una exposición breve. No correspondía que participe de la reunión de gabinete porque es un tema que nos correspondía discutir solo a las autoridades de la Argentina. Terminó de exponer y se retiró de la casa de gobierno”, explicó el vocero presidencial.En este marco, el presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Jorge Knoblovits, advirtió este lunes que "no está descartado un tercer atentado en Argentina"."No descarto ningún atentado ni acá, ni en Uruguay ni en Paraguay, el terror puede golpear en cualquier momento, eligiendo las condiciones para visibilizar. Puede ser Argentina o en otras partes del mundo", alertó Knoblovits este lunes en diálogo con radio La Red.