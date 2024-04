Emergencia presupuestaria en universidades públicas: la UBA tuvo que apagar la luz y cortar la calefacción por los costos

A pocos días de que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) declarara la "emergencia económica" en las universidades públicas por la crisis presupuestaria, los docentes y estudiantes de la Facultad de Medicina de la UBA atraviesan el ciclo universitario -con riesgo de no superar el mes de mayo- en penumbras. Además, convocan a un abrazo solidario al Hospital de Clínicas para este jueves.En las últimas horas, se hicieron virales algunos videos de alumnos de la Facultad de Medicina caminando por pasillos en completa oscuridad o realizando largas filas para tomar el único ascensor habilitado para subir los más de 15 pisos del edificio.De acuerdo con el comunicado de las autoridades de la FMED, tuvieron que tomar una serie de medidas en función de "mitigar el crecimiento inercial del gasto, que desencadenaría en la imposibilidad de poder afrontar los compromisos asumidos porla Universidad".Una de las decisiones adoptadas fue la de la "no utilización" de los aires acondicionados. Los únicos espacios con el permiso para hacerlo son "los hospitales universitarios para la atención de pacientes" y donde sea necesario el acondicionamiento "para el correcto funcionamiento de equipos y la infraestructura tecnológica".A su vez, las autoridades establecieron el recorte en la calefacción central del edificio. Según el comunicado, se fijó "la no utilización de los servicios de gas en las calderas en los edificios de la Universidad, con excepción de los hospitales universitarios para la atención de pacientes y del acondicionamiento necesario para el correcto funcionamiento de equipos y la infraestructura tecnológica".También se dispuso el "apagado de la iluminación en aulas y oficinas iluminadas naturalmente" y "en espacios comunes de circulación durante el período diurno". En paralelo, los ascensores podrán ser utilizados sólo por "personas con movilidad reducida y casos de asistencia o emergencia".En este marco, las universidades nacionales convocaron a una movilización este próximo 23 de abril desde el Congreso hacia la Casa Rosada a partir de las 15 hs.Del mismo modo, la Facultad de Medicina convocó este martes a realizar un "abrazo solidario al Hospital de Clínicas" para este jueves 18 de abril a las 10.El director del Hospital de Clínicas, Marcelo Melo, advirtió que “el presupuesto del hospital alcanza hasta mayo para poder seguir brindando asistencia y docencia”. Una situación similar atraviesan el Instituto de Oncología Ángel H. Roffo; Instituto de Investigaciones Médicas Dr Alfredo Lanari; Instituto de Tisioneumonología Raúl F. Vaccarezza y el Instituto de Investigaciones Cardiológicas Dr. Alberto C. Taquini. Todas son instituciones universitarias que dependen de la Facultad de Ciencias Médicas donde estudian más de 41 mil alumnos en 7 Carreras de Grado y 6 Tecnicaturas Universitarias que en ellas realizan sus prácticas y residencias.Según detalló Melo, el hospital tiene el mismo presupuesto de 2023 con un reajuste que no llega al 70%, cuando la inflación fue del 270%. Con esa partida virtualmente congelada tienen que hacer frente a la compra de medicamentos, que aumentaron de 800 a 1000%, o de los seguros de algunos aparatos para que sigan funcionando, por ejemplo el de hemodinamia, que pasó de costar 1 millón de pesos por mes a 13 millones de pesos mensuales desde enero de este año.“Debería contar con un presupuesto que se ajuste a las necesidades y que, como mínimo, acompañe a la inflación porque el congelamiento ya modificó la calidad de atención considerablemente”, apuntó.