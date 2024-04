Emiliano Yacobitti expuso a Damián di Pace y refutó todas las fakenews sobre la UBA

#Política | Emiliano Yacobitti expuso al periodista Damián Di Pace al rebatir las mentiras de los medios sobre la tasa de egreso de la UBA y la condición de los alumnos extranjeros.



💬 "Que se anoten extranjeros no depende de las universidades, eso tiene rango constitucional". pic.twitter.com/eNaN2N3R4B — Política Argentina (@Pol_Arg) April 26, 2024

El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA),, cuestionó en vivo al periodistay expuso su desinformación sobre la tasa de egreso de la casa de altos estudios y la condición de los estudiantes extranjeros.“La tasa de egreso de la Universidad de Buenos Aires, no por la universidad quizás porque no somos exigentes con esa currícula, es muy baja” comenzó diciendo con convicción Damián di Pace ante lo que el vicerrector de la UBA, le preguntó: “"En mi universidad, Sociales, era del 35%", aseguró con datos erróneos el periodista, primeroque forman parte de la UBA, y le explicó "no es del 35%, eso es porque cuentan el CBC que es un año de nivelación, l".Y abordó luego sus dichos sobre los estudiantes extranjeros, cuestionandole: "¿Para vos un estudiante que no tiene DNI se puede anotar en la UBA? No, no puede". ", que se anoten los extranjeros no depende de las universidades, yo no puedo no anotarlo eso tiene rango constitucional”, le remarcó al periodista.El vicerrector de la UBA,. "Si los extranjeros dejan de estar en la universidad no se va a cerrar ningún curso porque en vez de 80 chicos tenga 84 o 76", graficó y señaló: "Esos chicos que vienen a estudiar si dejarán de venir el Estado perdería un montón de ingresos de divisas”, se da más que nada en la facultad de medicina. Cuando cada uno de nosotros va a un hospital, una guardía o viene a tu casa alguien de una obra social también es un extrajero”, explicó al remarcar que lo que la universidad pública le da a esos estudiantes, ellos lo devuelven a la sociedad argentina.