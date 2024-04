El Gobierno envió la reforma fiscal al Congreso: cambios en Ganancias, Ingresos Brutos, monotributo y blanqueo

El Gobierno envió este miércoles el paquete de reforma fiscal al Congreso, que incluye cambios en el Impuesto a las Ganancias y los Ingresos Brutos, un nuevo blanqueo de capitales y modificaciones en el monotributo. El paquete fiscal, que el Gobierno había decido retirar de la ley Bases original, ahora se llama "Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes"."Como es de público y notorio conocimiento, la República Argentina se encuentra atravesando una grave crisis económica y fiscal que afecta seriamente el funcionamiento del Estado", señala la presentación, que contiene alrededor de 100 reformas fiscales.En el documento de 52 páginas, el Ejecutivo puntualiza que "esta crisis es el producto de sucesivas políticas en materia fiscal adoptadas en las últimas décadas" y remarca que el Estado "en forma recurrente y continua ha realizado erogaciones por encima de sus ingresos".De tal manera, sostiene que "el Estado Nacional se encuentra obligado a balancear sus cuentas fiscales, debiendo para ello apoyarse en dos pilares fundamentales: la reducción de gasto público y la mejora en la recaudación impositiva".Entre las reformas, el Ejecutivo impulsa un piso de la cuarta categoría delde $1.800.000 para los solteros, mientras que para los casados con hijos de $2.200.000.Además, sostiene elbasado en el artículo 1 de la ley 26.176, que establece que no integren la base imponible a los efectos de la determinación del Impuesto a las Ganancias. No se trata de una exención sino de una deducción especial.El proyecto describe como personal de pozo a los que trabajen en “la exploración petrolífera o gasífera llevada a cabo en campaña y en tareas desempeñadas en boca de pozo y afectadas a la perforación, terminación, mantenimiento y reparación de pozos petrolíferos o gasíferos”.La propuesta elevada por el Gobierno rechaza la aplicación de otros regímenes especiales sobre el impuesto a las Ganancias -que pasaría a llamarse Ingresos Personales-.“Se establece que no resultarán aplicables las disposiciones contenidas en ningún tipo de leyes –generales, especiales o estatutarias, excepto las contenidas en la ley del gravamen y en la antes mencionada Ley 26.176–, decretos, convenios colectivos de trabajo”, expresa.La reforma fiscal incluye también la creación del Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social, el impulso del Régimen de Regularización de Activos y lasTambién contiene la eliminación del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas, los nuevos pisos, actualizaciones y escalas del Impuesto a las Ganancias, lay la creación del Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor.El Gobierno apunta a tratar el proyecto en un plenario de comisiones la semana que viene y quiere que se discuta a la par de la nueva Ley Ómnibus, que será reflotada a través de un nuevo dictamen en base al texto que cayó a principios de año en Diputados.