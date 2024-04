Caputo descartó una devaluación y prometió "devolverle cada peso del superávit" a los empresarios

El Ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, partcipó como orador principal en la reunión de trabajo de Socios de @FMediterranea, donde se abordaron aspectos cruciales de la economía actual argentina y los desafíos futuros. pic.twitter.com/sVuY7E2pfO — Fundación Mediterránea (@FMediterranea) April 30, 2024

El ministro de Economía,aseguró que el Gobierno no devaluará el tipo de cambio oficial, medida que piden los sectores empresarios que exportan, aunque prometió devolverles "cada peso de superávit con baja de impuestos".“Si se hacen los deberes, el tipo de cambio real se aprecia.Si mantenemos eso, esa apreciación vino para quedarse”, señaló Caputo durante su discurso en un evento organizado por la Fundación Mediterránea y remarcó: “No nos ponemos una meta de tipo de cambio real, no es una medida razonable”.En ese sentido, insistió: "Vamos a convivir con un tipo de cambio más apreciado. Tenemos equilibrio fiscal y superávit comercial. Esa apreciación vino para quedarse,. Para los que todavía esperan un tipo de cambio real caro, no va a pasar eso”.Caputo opinó que "lo más importante" para el Gobierno, en este momento, es "garantizar la estabilidad", algo que aseguró que está sucediendo. "La sorpresa no son los resultados, la sorpresa es que Argentina haya hecho lo que hay que hacer", subrayó el ministro."Ya empezamos a ver una recuperación del salario real. El salario privado registrado subió en febrero 14,1% versus una inflación de 13,2%. En general", siguió el ministro en la exposición, donde celebró: "Pasamos de una situación de crisis a tener equilibrio fiscal, superávit comercial y superávit de cuenta corriente".Y remarcó que el gobierno de Javier Milei no puede "comprometer el equilibrio fiscal", salvedad habitual del ministro. "", prometió Caputo ante un auditorio de empresarios.. Este mes la inflación núcleo va a sorprender a más de uno. La baja va a continuaren mayo también", aseguró el titular de la cartera de Economía, y agregó: ". Hoy no hay una razón macroeconómica para que haya inflación".Al ser consultado sobre cuáles son las perspectivas de eliminar los controles cambiario, Caputo admitió: “Hay riesgos y no estamos para correrlos, sino para pisar sobre seguro”. “porque no hay una certeza o una cuasicerteza de que no sea sin ningún sofocón”, dijo el ministro."Tenemos que seguir saneando el balance del Central”, señaló en ese sentido.Al considerar si hay “algún atajo” mediante una recapitalización del BCRA por la vía de un financiamiento desde el exterior, el funcionario dijo que no considera "que pase en el corto plazo”.“Ganamos mucha credibilidad y diría que es una desventaja porque típicamente uno discute (con el FMI) cuando la economía se derrumba. Este”, continuó sobre contraer una nueva deuda.Y agregó: “No tienen incentivo en acelerarlo (al acuerdo). Estamos arrancando ese proceso y vamos a ver cuánto nos lleva”.“Están medianamente dadas las condiciones para hacerlo pronto, pero que no nos gane la ansiedad porque un error de corto plazo impacta en el mediano y largo”, remarcó, en referencia a los controles cambiarios."La ley sirve y mucho para los argentinos.Empezando por lo laboral, pero tiene muchísimas otras cosas que le sirven al país", dijo Caputo.aclaró que si bien es importante la sanción de la ley bases por el soporte político que significa -algo que observan los inversores extranjeros -, “no es condición sine qua non para tengamos equilibrio fiscal”. ", remarcó.