El Senado vuelve a sesionar y el oficialismo intentará aprobar los pliegos de embajadores

El Senado volverá al recinto este jueves con el objetivo principal por parte de La Libertad Avanza de aprobar los pliegos de los embajadores propuestos por el presidente Javier Milei en enero pasado. Si bien son seis los candidatos, la mayor duda pasa por el rabino Axel Wahnish, impulsado como representante argentino en el Estado de Israel.Tras la reunión de labor parlamentaria que se realizó este mediodía en el despacho de la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, se acordó el temario que -además de los despachos de los eventuales diplomáticos- también se incluyó una serie de acuerdos que ya tuvieron dictamen en el plenario de Relaciones Exteriores y Culto y Presupuesto y Hacienda.Una alta fuente oficialista consultada por Noticias Argentinas a la salida del encuentro manifestó su optimismo respecto a que el pliego de Wahnish tenga la luz verde de la mayoría del recinto. Sin embargo, tras ser consultado por el poroteo previo, pateó la pelota para el jueves y no dio certezas con respecto al conteo: "Veremos mañana. Vamos confiados".Wahnish ya tuvo inconvenientes para conseguir el dictamen favorable de la comisión de Acuerdos, que preside Guadalupe Tagliaferri (CABA). Los cinco candidatos restantes -ya encaminados- son: Guillermo Nielsen (Paraguay); Gerardo Werthein (Estados Unidos), Mariano Caucino (India); Ian Sielecki (Francia); Sonia Cavallo (OEA).De hecho, mañana la Cámara alta votará por un lado las propuestas de estos últimos candidatos y, por otro, la de Wahnish. La firma de su dictamen quedó una semana en stand by tras el cuestionamiento del senador y titular de la UCR, Martín Lousteau (CABA), quien le solicitó explicaciones a la Cancillería vinculadas a la mudanza de la Embajada Argentina de Tel Aviv a Jerusalén y su posible impacto en el reclamo argentino por la Cuestión Malvinas.El dilema fue disipado cinco días después, el miércoles 27 de marzo, con una reunión entre la ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, Tagliaferri, Lousteau y Francisco Paoltroni (Formosa), titular de la comisión de Relaciones Exteriores, en la Cámara alta. A pesar de esto, NA no pudo confirmar que el líder de la UCR vote a favor de Wahnish.