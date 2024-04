Tolosa Paz apuntó contra Karina Milei por su millonaria reasignación presupuestaria

La diputada de Unión por la Patria (UP) publicó un extenso posteo en redes sociales, titulado: "Milei miente. Karina ¿también?". Allí preguntó:, afirmó la ex ministra de Desarrollo Social durante la gestión de Alberto Fernández.Tolosa Paz detalló que la Secretaría General de la Presidencia desde el 2018 tuvo asignadas 29.100 URS adicionales, y que actualmente se le asignaron más del doble.manifestó.Tolosa Paz se refirió así a la decisión administrativa 207/2024 publicada en el Boletín Oficial este martes, que estableció que la Secretaría General de la Presidencia adquiriera 64.100 nuevas Unidades Redistributivas (URS) -con un valor de $634,72 cada una-, y que la jefatura de Gabinete -a cargo de Nicolás Posse- perdiera otras 35 mil. De esta forma, la cartera dirigida por Karina Milei pasó a sumar más de $20 millones a su prespuesto.La dipuada explicó que los URS le otorga la posibilidad a un funcionario de nivel jerárquico de incrementar los salarios de su equipo de trabajo. "Por supuesto no se deberían usar bajo ningún punto de vista para incrementarse el sueldo a sí mismos (los funcionarios)", agregó en su posteo.Con ironía, recordó el pasado episodio cuando miembros del Gobierno, incluido el Presidente, percibieron un aumento de sueldos que posteriormente Milei debió dar marcha atrás con la derogación de un decreto de Cristina Kirchner para anular el incremento para el personal jerárquico de la Administración Pública Nacional.insistió.En ese sentido, la la ex ministra de Desarrollo Social, sostiene que esta nueva decisión administrativa, firmada por el Jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro de Interior, Guillermo Francos, establece que el aumento de las URS se debe ase pregunta. Y concluye:van a dejar de lado la austeridad de viajar en vuelos comerciales, y ahora vemos cómo se las rebuscan para pagarse a sí mismos, o no sabemos a quiénes, sueldos más altos. Quizás la hermana del presidente nos puede explicar".