Milei reinvidicó a Macri y defendió a Lijo: Yo tengo el culo limpio, no necesito que la Corte me salve"

defendió la polémica postulación del juez Ariel Lijo a la Corte Suprema, dijo tener "el culo limpio", pidió "revalorizar" a Mauricio Macri y advirtió que si considera que a su gestión le va bien iría por la reelección para una vez cumplido un segundo mandato retirarse al "campo" con sus "perros"

El presidentebrindó una entrevista a los periodistas militantes de su gobierno Luis Miguel Majul y Esteban Trebucq, además del operador Luis Gasulla, a través de la radio El Observador, en la queEl mandatario libertario defendió este miércoles la postulación a la Corte Suprema del juez federal Lijo, fuertemente cuestionado por diversos sectores, fundamentalmente por el manejo de causas sensibles de corrupción, de ambos lados de la grieta.A la hora de explicar por qué quiere a Lijo en el máximo tribunal, Milei lo definió como un juez que conoce "como ningún otro" candidato cómo funciona el sistema de judicial y, que, llamativamente, necesita de esa cualidad para la reforma que pretende impulsar, como si para implementar cambios requiriera de la Corte Suprema y no del Poder Legislativo.“Mi único interés es que la Corte falle acorde a los principios de la Constitución Nacional, no necesito una Corte adicta”, argumentó Milei entrevistado por Majul y Trebucq.Y, luego, lanzó un desarrollo que, como en general, contuvo más tribuna que razonamientos fundados: “Yo tengo el culo limpio, no necesito que la Corte me venga a salvar, por eso puedo hacer las reformas que estoy haciendo”.Según su autopercepción de sí mismo, resulta obvio que él no llegó al Gobierno para “chorear” porque no está en su "esencia". Y prometió: “Si alguno de mis funcionarios incurriera en un acto de corrupción, le pego una patada en el culo”.Milei se refirió a un posible retorno electoral del expresidente Macri y, pese a decir que no sabe qué hará el líder PRO en el futuro, aseguró que tienen una "excelente" relación y pidió "revalorizar" su gestión llevada adelante entre 2015 y 2019."Tengo la mejor con el presidente Macri y yo creo que hay que revalorizar lo que él hizo. Tuvo las buenas intenciones y hubo circunstancias, de su frente interno, que no lo ayudaron. Yo creo que hay que revalorizarlo, no sé si él tiene inteniones de volver o no. Tengo una excelente relación con él", afirmó.Colmado de euforia por la media sanción a la Ley Bases, Milei habló del funcionamiento de su gobierno y trazó una llamativa línea entre las "palomas" y los "halcones" a la hora de conformar las reuniones de gabinete."Son muy divertidas: hay cartelitos y los hice tirar todos a la mierda porque somos todos iguales, podemos discutir. Cuando tenés gente talentosa se debate fuerte. Otros se reunían, iban a los focus group y tomaban las decisiones. Nosotros las decisiones las tomamos ahí”, dijo el economista libertario.En ese punto, hizo definió quiénes son "halcones" y quiénes "palomas" en su gabinete, pero además en ese segmento habló de un ministro que es víctima de "bullying" por parte de sus pares y de otro que "se está talibanizando"."A Guillermo Francos le hacemos bullying en las reuniones de gabinete. Incluso definimos quiénes son las palomas y los halcones: las palomas son Francos, Martín Menem, Victoria Villarruel y Diana Mondino. Pero si esas son las palomas lo que serán los halcones... Esos somos Patricia Bullrich y yo. Y Luis Caputo se está talibanizando”, sostuvo.Milei admitió por segunda vez que buscaría la reelección en 2027, siempre que alcance los objetivos contenidos en el mandato que recibió de las urnas - o al menos ese es el desvío discursivo para reconocer que depende de qué posibilidades tenga -, y adelantó que después de eventuales dos períodos en la Casa Rosada dejaría por completo la actividad política para retirarse al "campo" con Conan y sus perros."Si derrotamos la inflación, crecemos, creamos puestos de trabajo de mejor calidad, bajamos la pobreza, bajamos la indigencia, la gente vive mejor y terminamos con la inseguridad, dado que ese fue el mandato que me dio la ciudadanía, es probable que pueda ser que haya una reelección", reconoció el jefe de Estado.En esa línea, minutos después agregó: ”Cuando termine mi mandato, sean uno o dos, los que determine la gente, mi intención es irme a vivir al medio del campo donde no me vea nadie porque no quiero saber más nada. Me voy con mis perros y viviré de dar conferencias”.