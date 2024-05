La CGT confirmó el paro nacional del 9 de mayo y convocó al diálogo con senadores para frenar la Ley Bases

La Confederación General del Trabajo (CGT) dio una conferencia de prensa en el marco de la marcha por el Día del Trabajador en su sede de la calle Azopardo. En la jornada, disparó contra un sector de la dirigencia política.El cotitular Héctor Daer repudió las medidas del Gobierno. “Un ajuste que recayó sobre los jubilados y pensionados” afirmó.A su vez, lanzó críticas contra el titular del bloque de diputados de la UCR, Rodrigo de Loredo:"Repudiamos enormemente la actitud que tomó cierto sector del bloque de la UCR de Diputados, primero convocando a una reunión de comisión para el tratamiento de un proyecto peor que el DNU".Y continuó "También repudiamos las palabras del presidente del bloque, que tendría que pasar alguna vez por una organización sindical antes de hablar y decir que la democracia se debe todavía un debate sobre los sindicatos".Los principales dirigentes de la CGT dialogaron con los medios de comunicación y expresaron su preocupación por la media sanción de la ley Bases.En cuanto al tratamiento del proyecto oficialista, Daer señaló: "Nos interesa que se rediscuta y se reformule el capítulo del sector público. Le pedimos al Senado desde hoy que queremos hablar con todos los sectores para que determinadas cosas no vayan contra la Argentina", disparó.Por su parte, Pablo Moyano señaló: "¿Qué vamos a seguir hablando con lo senadores peronistas? Si saben que no se puede votar una ley donde se privaticen las empresas del Estado, vuelve el Impuesto a las Ganancias, quieren eliminar las indemnizaciones. Creo que ya está todo dicho: hablaremos con aquellos que no integran Unión por la Patria"."Yo estoy convencido de que los 33 senadores y senadoras tienen que votar en contra. Llegan a ser senadores cantando la Marcha Peronista, con los cuadros de Perón y de Evita, y después tenemos que ir a buscarlos para que no voten una ley en contra de los trabajadores. Habrá que ir a buscar a aquellos que no son de Unión por la Patria", completó.Por otra parte, Héctor Daer confirmó el paro general el próximo 9 de mayo: "En ningún momento eso estuvo en duda ni discutido. Esa agenda la marcó el consejo directivo de la CGT y queremos decirles y ratificar en nombres de los más 300 mil que compañeros y compañeras que se movilizaron que esta CGT no va a resignar un ápice de todos los derechos conquistados en tantos años de historias"."Tenemos una agenda de reclamos muy claros, que tienen que ver con la situación social, con las decisiones que se fueron tomando a lo largo de estos meses de gobierno, decisiones que tuvieron que ver con un ajuste brutal sobre los sectores más vulnerables", subrayó el dirigente gremial.El líder de Sanidad aclaró que la CGT no negoció "ningún proyecto, ni dictamen, ni media sanción" de reforma laboral con la Casa Rosada.Para finalizar, los gremialistas reconocieron que estuvieron reunidos en el edificio de la CGT con el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien fue a "saludar a los trabajadores en nombre de los bonaerenses".