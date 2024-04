El Gobierno aseguró a inversores en Washington que la inflación seguirá bajando

El ministro de Economía,, se reunió este miércoles en Washington con un grupo de 400 inversores, a los que les aseguró que la inflación seguirá bajando, además de brindarles detalles sobre cómo seguirá en plan de ajuste y explicar las razones por las que no puede levantar el cepo.El encuentro tuvo lugar en un seminario privado organizado por el banco JP Morgan, en el marco de la asamblea de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, a la que el titular del Palacio de Hacienda viajó acompañado por el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.", fue el título de la presentación que realizó Caputo en el Park Hyatt Hotel frente a inversores y analistas de fondos y bancos de inversión, en la que defendió la estrategia de ajuste fiscal que viene llevando adelante el Gobierno y negó que sea "pura licuadora".destacó el ministro."La razón por la que ponemos tanto énfasis en esto es porque, como todos saben, como formuladores de políticas en Argentina, no tenemos las mismas herramientas que en cualquier país desarrollado, porque no tenemos credibilidad. Así que no importa si llego y digo que vamos a llegar a un superávit fiscal en dos años, o que el Banco Central no va a financiar más al Tesoro, la gente simplemente no lo creerá. Dirán, está bien, a ver si cuando tengan 100.000 personas en la calle, a ver si pueden lograrlo. A ver cuándo vence un bono, si incumplen o piden el dinero al Banco Central", argumentó Caputo.El titular del Palacio de Hacienda consideró que el Gobierno tenía que ", aseguró Caputo.El ministro reconoció que "la inflación continuará" durante los próximos meses, aunque arriesgó que "lo más probable es que vuelva a ser de un solo dígito en abril". "Los argentinos están con esta tendencia a pensar que todo va a salir mal. Casi todo el mundo fijaba el precio de sus productos en la tienda de primera línea con un dólar a $2.000, porque eso es lo que les decían todos los economistas de Argentina. Esto va a $2.000 el dólar, o a $3.000. Los precios se fijaron a un tipo de cambio muy alto que no ocurrió", sostuvo Caputo.remarcó Caputo.Por último, cuando ya llevaba 50 minutos describiendo su mirada del plan económico, Caputo descalificó a la oposición política y valoró el respaldo de la opinión pública frente al programa de ajuste.", dijo.señaló Caputo.