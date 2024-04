Del DNU desregulador a frenar los aumentos de las prepagas: ¿empieza la moderación del gobierno de Milei?

Prepagas deben retrotraer precios fuertemente de acuerdo al dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

Si bien la discusión sobre el exorbitante aumento de las cuotas de las prepagas comenzó hace meses tras la sanción del Decreto 70/2023 para desregular la economía, recién este miércoles el Gobierno determinó que las obras sociales y las prepagas deberán retrotraer los aumentos de sus cuotas al valor de diciembre de 2023. En una marcha atrás excusada en una presunta cartelización ¿comenzará ahora la moderación de la gestión de Javier Milei?En diciembre del 2023, era el vocero presidencial,, quien destacaba en conferencia de prensa que el objetivo del jefe de Estado con el mega DNU era “darle libertad a la gente, más libertad a las empresas y que, entre particulares y entre ciudadanos y entre empresas y ciudadanos”. “En el tema de la prepaga”, había remarcado. Algo que finalmente duró poco con el aumento de las prepagas en promedio del 165% en lo que va del año.El mega DNU establecía que el Ministerio de Salud de la Nación ya no es el responsable de supervisar los valores de las cuotas que impongan las empresas privadas de salud, ni está a cargo del traspaso de afiliados de una empresa a otra si la primera quiebra. También se derogaron los artículos que fijaban los aranceles y establecían sanciones, además, permitió implementar precios diferenciales según franjas etarias. En enero aumentaron en promedio 40%, en febrero 27,5%, en marzo promedio 20%.En aquel momento, Adorni al ser consultado sobre el posible aumento de las prepagas señalaba: “creemos que es una decisión que va a colaborar con el servicio”. “No hay que perder el espíritu de lo que estamos haciendo que tiene su punto principal en la libertad de los ciudadanos, pero que tiene otro punto adicional que es que está libertad va a colaborar con que efectivamente haya más inversiones, haya más gente empiece a participar de la economía argentina y que eso genere crecimiento y mejor bienestar para todos”, había defendido el DNU.La “libertad de mercado” no le duró mucho a los libertarios, que comienzan a pegar el volantazo a la moderación como lo hizo el macrismo. El ministro de Economía,, puso el foco en el aumento desmedido de las prepagas y hasta la Superintendencia de Servicios de Salud comenzó “una serie de medidas para llevar a cabo a partir de presuntas prácticas abusivas" por parte de las entidades de medicina.Incluso, el diputadoconfesó que ajustó sus gastos de asistencia médica:”, había admitido en declaraciones a CNN Radio donde hizo la salvedad de que “salvo los multimillonarios, todo el mundo nos estamos ajustando, y me incluyó. En casa se han cortado infinidad de gastos que para una situación apretadisima como esta, son absolutamente innecesarias”.Finalmente,. En la conferencia de este miécoles Adorni tuvo que salir a explicar que que la decisión se tomó tras una presunta cartelización y señaló que la Superintendencia de Salud presentará una medida cautelar para obligar a las empresas a retrotraer el valor de las cuotas y "devolver el monto por encima de la inflación que cobraron desde diciembre".", dijo el vocero ante la pregunta sobre si este mismo tipo de política puede aplicarse a otras empresas, como las de telecomunicaciones.Luego de la investigación que determinó los acuerdos entre las principales empresas de medicina prepaga. El Poder Ejecutivo dispuso que los valores de las cuotas de: La cuota del plan de salud 1 + (la variación porcentual entre el Índice de Precios al Consumidor nivel general con cobertura nacional elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos vigente al momento de la facturación correspondiente, y el mismo Índice correspondiente a diciembre de 2023).A la vez, "las compañías de medicina prepaga deberán presentar información a la CNDC sobre precios nominales de cada plan de salud ofrecido, ingresos obtenidos por cada plan de salud y cantidad de afiliados en cada uno de los planes", explica el documento.Con esta resolución, las compañías de medicina están obligadas a informar y brindar datos sobre precios y actualizaciones a partir de hoy. Esto sumado a la obligación de publicar en un plazo de 10 días hábiles "el texto completo de la medida de tutela anticipada en sus respectivos sitios web".